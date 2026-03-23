După ce a criticat pensiile speciale, acum USR susține pensionarii speciali care sunt membri ai partidului. Dominic Fritz a vorbit din nou elogios despre Roxana Rizoiu, propunerea partidului pentru funcţia de Avocat al Poporului, fost funcţionar în Ministerul Justiţiei şi în Ministerul de Externe, care este și pensionar special, dar și donator în campania electorală a lui Nicușor Dan.

Rizoiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani şi este beneficiară de pensie specială, însă, deși USR a luptat împotriva pensiilor speciale, acum pare că, brusc, faptul că și Rizoiu beneficiază de acest avantaj nu mai este o problemă. Fritz a punctat că ”de doi ani ne aflăm într-un interimat prelungit, care subminează autoritatea și legitimitatea acestei instituții”.

Fritz: ”O votăm pe Roxana Rîzoiu, propunerea profesionistă și integră a USR-ului pentru noul Avocat al Poporului”

”Un alt punct pe care îl vom discuta este blocajul Avocatului Poporului, faptul că de doi ani ne aflăm într-un interimat prelungit, care subminează autoritatea și legitimitatea acestei instituții. Este o instituție extrem de importantă pentru apărarea drepturilor cetățenilor și, tocmai de aceea, insistăm ca acest vot să aibă loc, ca blocajul PSD-AUR să se încheie și să o votăm pe Roxana Rîzoiu, propunerea profesionistă și integră a USR-ului pentru noul Avocat al Poporului”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.

Mandatul actualului Avocat al Poporului s-a încheiat încă din vara lui 2024, adică de aproape doi ani, însă Renate Weber a fost menținută în funcție datorită PSD, chiar dacă mandatul legal a expirat de 5 ani.

În declarații date anterior, președintele USR, Dominic Fritz, a menționat că Rizoiu „nu ascultă comenzi politice”: „Doamna Rizoiu este extrem de calificată. A fost de două ori agent guvernamental pentru România, la CEDO, este una din cele mai importante experte pentru drepturile omului şi poate tocmai de aceea există un anumit scepticism faţă de ea, tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice. Dacă PSD e deranjat de faptul că are o pensie specială, avem acum pe circuit o lege care să interzică cumulul pensie specială cu salariul. Şi această lege se poate atunci aplica la toată lumea, inclusiv la judecătorii numiţi de PSD la CCR, care au şi ei pensie specială şi salariu”.

AUTORUL RECOMANDĂ