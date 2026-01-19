Prima pagină » Actualitate » Durerea fără margini prin care a trecut Anca Sigartău. ”Se vor împlini cele 40 de zile de când a adormit”

19 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Actrița Anca Sigartău, în vârstă de 58 de ani, a trecut printr-o mare suferință în luna decembrie, când tatăl său a încetat din viață. Artista a scris despre cele întâmplate pe contul său de socializare.

Anca Sigartău are o carieră de succes ca actriță. În 1985 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Dem Rădulescu și a profesoarei Adriana Popovici. De-a lungul anilor, aceasta a cucerit publicul cu rolurile interpretate în teatru, cinema și televiziune.

În plan personal, Anca Sigartău este căsătorită de 7 ani cu Dragoș Pandele. Din prima căsătorie, cunoscuta actriță are 3 copii, pe Sonia, Teodor și Iosif.

În luna decembrie a anului trecut, Anca Sigartău a trecut printr-o mare suferință, tatăl său încetând din viață.  Sâmbtătă, 17 ianuarie 2026 , artista a făcut slujba de pomenire de 40 de zile, după cum a scris pe contul său de Facebook.

Durerea fără margini prin care a trecut Anca Sigartău. ”Tata a murit pe 10 decembrie (pe 11 decembrie ar fi fost ziua lui)”

”LUNI, 19 ianuarie- tata o sǎ plece de pe Pǎmânt… Se vor împlini cele 40 de zile de când a adormit…  Luni, la ridicarea Sufletului lui de pe Pǎmânt, are nevoie de o micǎ rugǎciune şi de un “Dumnezeu sa îl ierte!”…

Eu sper ca DUMNEZEU SǍ ÎL IERTE  şi faptele lui bune -viața lui/ sufletul lui sǎ cântǎreascǎ mai mult decât toate greselile lui (facute cu voie sau fara de voie)

– pentru SACRIFICIUL pe care l-a fǎcut pentru familia lui (a mers o iarna intreaga fără palton – doar într-un sacou – ca sǎ imi cumpere o pianinǎ – sǎ nu mai cânt pe o bucatǎ de hârtie pe care mama desenase clapele pianului… şi multe-multe altele…)
– pentru cǎ a luptat toatǎ viața sa facǎ lumea mai bunǎ şi mai frumoasǎ deşi nu l-a învǎțat nimeni – a fost un copil chinuit – crescut prin orfelinate, amărât, flǎmând-refugiat de rǎzboi – care la 6 ani (!!!) a fost urcat singur într-un tren pentru a supraviețui…

– pentru cǎ a reuşit sǎ îşi depǎşească condiția și sǎ facǎ Facultatea de istorie, iar mai apoi sǎ îsi RESPECTE profesia de profesor şi sǎ prețuiascǎ educația, nicidecum şmecheria …(a fost un profesor care atunci când preda despre Dictatul de la Viena avea lacrimi în ochi – cǎci şi-a iubit cu adevǎrat țara…)

– pentru cǎ nu şi-a bǎtut joc de Timpul lui de pe pǎmânt și a educat foarte multe suflete…
– pentru cǎ ultimul lucru pe care mi l-a cerut a fost sǎ fiu credincioasǎ… ( valorile lui au fost bunǎtatea, cinstea, omenia si mai ales onoarea – a fost un OM DE ONOARE…)”, a transmis Anca Sigartău în mediul online.

”Dar în primul rând sper ca Dumnezeu sǎ îl ierte pentru cǎ sub carcasa lui de om sever – TATA A FOST UN OM BUN… iar când pleci de pe pǎmânt – asta e tot ce mai conteazǎ… Pe tata l-a chemat VASILE… PS-as fi vrut sa spun “Sufletul lui va pleca de pe pamant”, dar sufletul lui am fost eu si copiii mei. Maine – 17 ianuarie (n.r. sâmbătă)  va fi pomenirea tatei de 40 de zile si a mamei de 4 ani… Vasile si Rodica Tata a murit pe 10 decembrie (pe 11 decembrie ar fi fost ziua lui)…mama a murit pe 9 ianuarie 2022…”, a încheiat actrița.

