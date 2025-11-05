Prima pagină » Actualitate » Trucul care te ajută să reduci factura la căldură, iarna aceasta. Ce să pui în spatele caloriferului

05 nov. 2025, 08:56, Actualitate
Ai luat vreodată în considerare o metodă care să te ajute să reduci factura la căldură, iarna? Există câteva trucuri care ar putea fi abordate, pentru a menține căldura în interior. Iată, de exemplu, ce poți pune în spatele caloriferului, pentru a face o diferență la factură.

Pentru mulți dintre cetățeni, economisirea energiei poate fi o prioritate. De aceea, există situații în care sunt căutate soluții și metode pentru a reduce costurile facturilor. În sezonul rece, de exemplu, există câteva trucuri care ar putea fi abordate, pentru a simți o diferență în propriul buget lunar.

Cum să reduci factura la căldură

Deși ar putea părea un lucru banal sau ar putea ridica suspiciuni în rândul anumitor persoane, un anumit truc ar pute să aibă rezultate surprinzătoare. Și anume, montarea unei folii reflectorizante în spatele caloriferului. Despre acest aspect a discutat Mark McShane, expert în sisteme de încălzire în Marea Britanie. Soluția ar putea fi potrivită pentru eficiența energetică.

Există trucuri care te pot ajuta să menții căldura în interior / foto: Mediafax

„Prin plasarea unui material reflectorizant în spatele caloriferului, căldura este redirecționată spre interiorul camerei, în loc să fie absorbită de peretele rece. Este o metodă simplă, ieftină și eficientă”, explică expertul.

O astfel de folie reflectorizantă poate fi găsită în magazinele de bricolaj. Utilizarea ei ar putea contribui la creșterea temperaturii din interior cu 1-2 grade Celsius. De asemenea, ar putea să reducă factura la energie cu până la 10%, arată CSID.

Expertul în sisteme de încălzire mai menționează că ar mai exista și o soluție improvizată, și anume utilizarea ambalajelor lucioase de la chipsuri. După ce sunt curățate, tăiate și lipite în spatele caloriferului, ambalajele, care au un strat metalizat, pot reflecta căldura.

Ideea utilizării foliilor reflectorizante este susținută și de expertul britanic Martin Lewis, cunoscut pentru sfaturile sale de economisire.

Sursă foto: Mediafax / Shutterstock

