Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”

Românii vor să știe cum va fi iarna lui 2025 și dacă trebuie să ne așteptăm la perioada ca altădată, cu ninsori puternice urmate de frig năprasnic. Meteorologii trag un semnal de alarmă: deasupra regiunilor arctice se formează un val de aer polar, care începe să se îndrepte spre Europa.

Vortexul polar ar putea ajunge și în România iarna asta, aducând cu el ninsori abundende și ger.

„Sunt posibile temperaturi de -15 grade Celsius”

Elena Mateescu spune că este prematur pentru a face prognoze precise, dar chiar și așa șefa ANM nu exclude să avem o iarnă grea.

Datele acumulate până acum arată că România s-ar putea confrunta cu posibile episoade de viscol puternic și temperaturi scăzute.

„Este prematur să ne pronunțăm despre cum va fi iarna 2025-2026 în țara noastră.

Dar, luând în considerare datele de la acest moment, chiar și o iarnă normală în România înseamnă fenomen de viscol. Înseamnă strat de zăpadă nu numai în zona montană, astfel încât chiar și temperaturi sub pragul de ger, sub -10 grade Celsius, sub -15 grade, sunt posibile”, a declarat Elena Mateescu.

Cea mai precisă prognoză meteo ar putea veni spre sfârșitul lui noiembrie, insistă directorul ANM, când datele vor oferi o imagine mai clară asupra posibilei influențe a vortexului polar.

Totodată, Mateescu mai explică faptul că, dacă vortexul polar se intensifică, înseamnă că am putea avea tipare de iarnă severă și în România.

Cum va fi vremea în zilele următoare

„Pe termen scurt, astăzi și mâine vorbim de valori de temperaturi în întreaga țară, specifice datei din calendar, pentru că maximele zilei se vor situa între 10 și 16-17 grade, cu minime cuprinse între -1 grad și 9-10 grade. Desigur, cele mai ridicate valori vor fi în partea de sud-sud-est a țării.

Însă, va ploua. Ploi slabe cantitativ, în cea mai mare parte a țării. Vorbim și de intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană, la viteze de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase de 40-50 km/h. Inclusiv în Capitală, astăzi o maximă în jur de 16 grade și rafale de 35-40 km/h.

De la mijlocul săptămânii, veștile sunt bune. Temperaturile vor fi în creștere, astfel încât finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, să aducă temperaturi între 11 și 21-22 de grade. Chiar și minimele pe parcursul nopții vor fi mai ridicate, între 2 și 12 grade; iată, valori pozitive.

Inclusiv în Capitală, vorbim de posibilitatea ca, la început de miercuri, temperaturile să se situeze între 20-21 de grade Celsius”, a mai precizat șefa ANM.

