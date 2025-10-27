Prima pagină » Actualitate » Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”

Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”

27 oct. 2025, 13:39, Actualitate
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025

Românii vor să știe cum va fi iarna lui 2025 și dacă trebuie să ne așteptăm la perioada ca altădată, cu ninsori puternice urmate de frig năprasnic. Meteorologii trag un semnal de alarmă: deasupra regiunilor arctice se formează un val de aer polar, care începe să se îndrepte spre Europa.

Vortexul polar ar putea ajunge și în România iarna asta, aducând cu el ninsori abundende și ger.

„Sunt posibile temperaturi de -15 grade Celsius”

Elena Mateescu spune că este prematur pentru a face prognoze precise, dar chiar și așa șefa ANM nu exclude să avem o iarnă grea.

Datele acumulate până acum arată că România s-ar putea confrunta cu posibile episoade de viscol puternic și temperaturi scăzute.

„Este prematur să ne pronunțăm despre cum va fi iarna 2025-2026 în țara noastră.

Dar, luând în considerare datele de la acest moment, chiar și o iarnă normală în România înseamnă fenomen de viscol. Înseamnă strat de zăpadă nu numai în zona montană, astfel încât chiar și temperaturi sub pragul de ger, sub -10 grade Celsius, sub -15 grade, sunt posibile”, a declarat Elena Mateescu.

Cea mai precisă prognoză meteo ar putea veni spre sfârșitul lui noiembrie, insistă directorul ANM, când datele vor oferi o imagine mai clară asupra posibilei influențe a vortexului polar.

Totodată, Mateescu mai explică faptul că, dacă vortexul polar se intensifică, înseamnă că am putea avea tipare de iarnă severă și în România.

Cum va fi vremea în zilele următoare

„Pe termen scurt, astăzi și mâine vorbim de valori de temperaturi în întreaga țară, specifice datei din calendar, pentru că maximele zilei se vor situa între 10 și 16-17 grade, cu minime cuprinse între -1 grad și 9-10 grade. Desigur, cele mai ridicate valori vor fi în partea de sud-sud-est a țării.

Însă, va ploua. Ploi slabe cantitativ, în cea mai mare parte a țării. Vorbim și de intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană, la viteze de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase de 40-50 km/h. Inclusiv în Capitală, astăzi o maximă în jur de 16 grade și rafale de 35-40 km/h.

De la mijlocul săptămânii, veștile sunt bune. Temperaturile vor fi în creștere, astfel încât finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, să aducă temperaturi între 11 și 21-22 de grade. Chiar și minimele pe parcursul nopții vor fi mai ridicate, între 2 și 12 grade; iată, valori pozitive.

Inclusiv în Capitală, vorbim de posibilitatea ca, la început de miercuri, temperaturile să se situeze între 20-21 de grade Celsius”, a mai precizat șefa ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București

Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026

Citește și

POLITICĂ Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
13:46
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
POLITICĂ Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
13:22
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
13:08
Sorin Grindeanu îi transmite lui Bolojan că PSD nu e o „sectă de adulatori și de aplaudaci”
EXTERNE Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
12:55
Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic
POLITICĂ Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”
12:33
Sorin Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „De câte ori să spunem că nu facem majoritate cu AUR”
GUVERN Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE
12:19
Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria ordonanță (OUG52), după ce a blocat primăriile din țară – SURSE
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce a pățit un adolescent după ce a înghițit aproape 200 de magneți
EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ECONOMIE Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
13:32
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
SPORT Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
12:51
Duel INEDIT în Cupa României: Dinamo vs Dinamo! Când e programat meciul
ECONOMIE Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim
12:51
Sindicatele sar la gâtul lui Bolojan. Economia va fi BLOCATĂ. Peste 1,8 milioane de angajați, direct afectați de înghețarea salariului minim
ULTIMA ORĂ Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?
12:48
Zelenski anunță că, în 7-10 zile, va prezenta liderilor UE un plan de încetare a focului. Îl acceptă Putin?