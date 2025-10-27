Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”

Plouă la început de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben de ceață pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Codul galben de ceață este valabil până la ora 10 a zilei de luni, 27 octombrie 2025, vizibilitatea fiind redusă – local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Meteorologul de serviciu al ANM a prezentat, pentru Gândul, prognoza meteo valabilă pentru ziua de luni, 27 octombrie 2025.

„Astăzi, în țară, valori termice diurne în jurul mediilor multianuale specifice datei, însă în partea de sud a Transilvaniei vor fi ușor mai scăzute.

Cu alte cuvinte, la nivel național, maximele se vor situa, în general, între 10 și 17 grade . Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe la începutul zilei în Dobrogea, local în Muntenia și în sudul și estul Olteniei și al Transilvaniei, dar și în jumătatea de sud a Moldovei.

Spre seară, nebulozitatea se va extinde în vest și nord-vest și va cuprinde, treptat, toată țara.

La munte, la altitudini în special de peste 1700 m, vor fi ninsori și lapoviță.

Vor și și intensificări ale vântului în nord-vestul și centrul teritoriului, cu viteze de 40-50 de km/h. La munte, spre seară, rafalele vor depăși 60-70 km/h.

În București, vreme normală termic pentru această perioadă, cu o maximă termică în jurul valorii de 16 grade.

Vor fi înnorări în prima partea zilei, când trecător va ploua slab, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va avea ușoare intensificări, de 35-40 km/h”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM.

Averse în mai multe zone ale României

La ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM, ploua la București, Călărași, Râmnicu-Vâlcea, Bacău și Iași, fiind semnalate averse.

Din punct de vedere cantitativ, precipitațiile nu au fost, până la această oră, însemnate.

Au fost minus două grade Celsius la Iezer, 4 grade la Baia Mare și Oradea, 7 grade la Arad și Timișoara, 14 grade la Constanța și Sulina, 7 grade la Miercurea Ciuc și Târgu Mureș.

La aceeași oră, la Buzău erau 11 grade Celsius și cer parțial noros.

La Craiova, la ora 07:00, erau 10 grade Celsius, iar la Drobeta-Turnu Severin 11 grade Celsius.

