Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”

Plouă la început de săptămână, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben de ceață pentru județele Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud.
Codul galben de ceață este valabil până la ora 10 a zilei de luni, 27 octombrie 2025, vizibilitatea fiind redusă – local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Meteorologul de serviciu al ANM a prezentat, pentru Gândul, prognoza meteo valabilă pentru ziua de luni, 27 octombrie 2025.
„Astăzi, în țară, valori termice diurne în jurul mediilor multianuale specifice datei, însă în partea de sud a Transilvaniei vor fi ușor mai scăzute.
În București, vreme normală termic pentru această perioadă, cu o maximă termică în jurul valorii de 16 grade.
Vor fi înnorări în prima partea zilei, când trecător va ploua slab, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va avea ușoare intensificări, de 35-40 km/h”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM.
La ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM, ploua la București, Călărași, Râmnicu-Vâlcea, Bacău și Iași, fiind semnalate averse.
Din punct de vedere cantitativ, precipitațiile nu au fost, până la această oră, însemnate.
La Craiova, la ora 07:00, erau 10 grade Celsius, iar la Drobeta-Turnu Severin 11 grade Celsius.
RECOMANDAREA AUTORULUI: