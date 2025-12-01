Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa

Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru al Turismului se află la Roma, într-o vacanță alături de partenerul său, Adrian Alexandrov și fetița lor, Eva.

Cei trei s-au fotografiat în fața celebrului monument din Roma – Bazilica Sfântul Petru și, deși se află la mii de kilometri distanță de casă, Udrea a ținut să transmită un mesaj de Ziua Națională a României.

„La mulți ani, draga noastră țară!

La mulți ani, drag popor român, oriunde te-ai afla!

La mulți, România!” a transmis Udrea pe pagina sa de Facebook.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în data de 17 iulie 2025, după trei ani și zece luni de închisoare în dosarul Gala Bute.

Udrea a fost inculpată pentru coordonarea unui sistem prin care persoane din anturajul său au primit bani de la companii pentru a le garanta plata rapidă a contractelor cu Ministerul Turismului.

