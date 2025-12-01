Prima pagină » Actualitate » Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa

Bianca Dogaru
01 dec. 2025, 20:18, Actualitate
Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru al Turismului se află la Roma, într-o vacanță alături de partenerul său, Adrian Alexandrov și fetița lor, Eva. 

Cei trei s-au fotografiat în fața celebrului monument din Roma – Bazilica Sfântul Petru și, deși se află la mii de kilometri distanță de casă, Udrea a ținut să transmită un mesaj de Ziua Națională a României.

„La mulți ani, draga noastră țară!
La mulți ani, drag popor român, oriunde te-ai afla!
La mulți, România!” a transmis Udrea pe pagina sa de Facebook

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în data de 17 iulie 2025, după trei ani și zece luni de închisoare în dosarul Gala Bute.

Udrea a fost inculpată pentru coordonarea unui sistem prin care persoane din anturajul său au primit bani de la companii pentru a le garanta plata rapidă a contractelor cu Ministerul Turismului.

