Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională

Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională

Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională

Vești bune pentru elevi. Olimpicii sau cei aflați în situații speciale pot fi admiși la liceu fără a susține Evaluarea Națională. Totuși, această regulă poate fi atribuită unui număr limitat de elevi.

Elevii care pot fi admiși la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională

Este vorba despre elevii care au rezultate excelente la învățătură, dar care au și demonstrat asta. Cei care au obținut locul întâi la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației sau cei care au obținut locurile 1, 2 și 3 olimpiadele sau concursurile internaționale recunoscute de minister, informează Observator News.

Acești elevi se pot înscrie la liceu într-un singur județ, iar admiterea lor nu depinde de numărul total de locuri disponibile, deoarece fiecare liceu este obligat să aloce locuri speciale pentru această categorie. Este însă necesar ca profilul ales să fie în concordanță cu disciplinele la care au obținut performanțe și premii.

Pe lângă olimpici sau elevii cu rezultate deosebite, pot fi admiși fără concurs și cei care au urmat clasa a VIII-a în spital. Pentru niciuna dintre aceste categorii nu este necesară media din gimnaziu sau cea de la Evaluarea Națională. De regulă, dosarele de înscriere se depun în luna iunie.

