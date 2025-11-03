Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după o vacanță de o săptămână. Ministerul Afacerilor Interne transmite că poliţiştii vor fi pe şosele pentru fluidizarea traficului.

De asemenea, se face un apel la șoferi să respecte regulile, astfel încât şcoala să înceapă în siguranţă.

Structura anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 este structurat pe intervale de cursuri și vacanțe, după cum urmează:

de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025 – cursuri;

de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare – cursuri;

de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026 – cursuri;

de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026 – cursuri.

Vacanță va fi în următoarele intervale:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

4 aprilie – 14 aprilie 2026;

20 iunie – 6 septembrie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026, iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Reguli de la MAI la reluarea școlii

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că poliţiştii vor fi prezenți în apropierea școlilor, „pentru siguranţa ta şi a celor dragi”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, MAI are un mesaj pentru toţi participanţii la trafic: „Fie că eşti elev, părinte sau şofer, hai să începem acest semestru în siguranţă!”.

Iată câteva reguli transmise de Ministerul de Interne:

Nu traversa pe culoarea roşie a semaforului;

Nu vorbi la telefon când eşti pe trecerea de pietoni;

Foloseşte mereu trecerile de pietoni şi fii atent la trafic!

