06 sept. 2025, 15:29, Actualitate
Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma

Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată timp de 60 de minute, potrivit comunicatului transmis de CNAIR, sâmbătă, 6 septembrie 2025.

CNAIR a comunicat faptul că emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR nu va fi posibilă, timp de 60 de minute, în noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie 2025, arată Mediafax.

Potrivit comunicatului transmis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, această suspendare temporară de o oră este necesară pentru actualizarea sistemului. Vezi comunicatul mai jos.

CNAIR: Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră

Reprezentanții CNAIR transmit utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

„Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni!

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr.23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România”, transmite CNAIR.

