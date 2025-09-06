Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma

Emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR va fi suspendată timp de 60 de minute, potrivit comunicatului transmis de CNAIR, sâmbătă, 6 septembrie 2025.
CNAIR a comunicat faptul că emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR nu va fi posibilă, timp de 60 de minute, în noaptea de duminică spre luni, 7 spre 8 septembrie 2025, arată Mediafax.
Potrivit comunicatului transmis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, această suspendare temporară de o oră este necesară pentru actualizarea sistemului. Vezi comunicatul mai jos.
Reprezentanții CNAIR transmit utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.
„Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni!
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr.23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România”, transmite CNAIR.
Sursă foto: Shutterstock