Planurile de a percepe turiștilor o taxă de intrare pentru a vizita unul dintre cele mai emblematice monumente ale Europei au stârnit un val reacții negative, criticii avertizând că această măsură ar putea bloca accesul vizitatorilor și ar putea afecta atractivitatea orașului.

Oficialii din Köln iau în considerare introducerea unei taxe de aproximativ 13 lire sterline pentru intrarea în faimoasa Catedrală din Köln (Kölner Dom), un sit inclus în lista UNESCO, care a fost gratuit pentru vizitare timp de 146 de ani de existență.

Propunerea a stârnit furie în rândul multor localnici, grupuri de patrimoniu și turiști, care au susținut că această catedrala – cea mai înaltă biserică cu două turle din lume, construită în 1880 – ar trebui să rămână deschisă tuturor.

La rândul lor, însă, autoritățile bisericești au apărat potențiala taxă ca o modalitate de a ajuta la acoperirea costurilor tot mai mari de întreținere și securitate, notează express.co.uk.

Catedrala, care atrage aproximativ șase milioane de turiști și pelerini pe an (20.000 pe zi), necesită o întreținere constantă din cauza vechimii sale și a traficului intens.

Oficialii au declarat că biletele vor începe să fie vândute în iulie, iar prețurile de intrare variază între 12 și 15 euro (10-13 lire sterline).

Deși credincioșii ar fi scutiți de taxa de intrare, costul în al patrulea oraș ca mărime din Germania a fost considerat prohibitiv pentru mulți.

Arhitecta Barbara Schock-Werner, care conduce asociația non-profit Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), care susține conservarea catedralei și are peste 19.000 de membri, a declarat că orice sumă peste 10 euro (8,60 lire sterline) ar fi iresponsabilă.

„Aș considera acest lucru nedrept față de locuitorii din Köln și din regiunea înconjurătoare. Dacă doar cei înstăriți își pot permite să intre într-o biserică, cred că este nedrept, din punct de vedere social”, a declarat ea pentru publicația locală Kölner Stadt-Anzeiger.

Schock-Werner, care a supravegheat lucrările de conservare și restaurare a clădirii până la pensionarea sa, în 2012, a declarat că taxa turistică este „foarte, foarte regretabilă”, adăugând: „Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să plătească pentru tot, cel mai puțin pentru vizitarea unei biserici”.

Catedrala din Köln se confruntă cu un deficit financiar structural, costurile de întreținere de 16 milioane de euro (14 milioane de lire sterline) anual depășind veniturile, care erau puțin sub 14 milioane de euro (12 milioane de lire sterline) în 2024, creând un deficit care persistă din 2019, potrivit site-ului web al bisericii.

Inflația și costurile ridicate cu personalul pentru cei 170 de angajați au crescut prețul de întreținere a clădirii, a declarat conducerea Catedralei.

În același timp, rezervele de numerar care au fost folosite pentru a acoperi deficitele de finanțare din ultimii ani au fost acum în mare parte epuizate.

Acest lucru se datorează parțial unei pierderi de venituri după ce accesul cu taxă la turnurile de 157 de metri ale catedralei și la camera comorii a fost suspendat pentru perioade lungi de timp în timpul pandemiei de COVID-19.

Orice economii realizate de oficialii bisericii, inclusiv reducerea personalului prin concediere (nu înlocuirea angajaților pe măsură ce se pensionează), încă nu sunt suficiente.

Persoanele care intră în naos pentru a participa la slujbe, a aprinde lumânări sau a se ruga în majoritatea zonelor vor fi scutite de noua taxă de intrare.

Cu toate acestea, potrivit decanului Catedralei, Guido Assmann, turiștii au reprezentat 99% dintre vizitatori.

De altfel, Catedrala din Köln este cunoscută și pentru incredibila sa piață de Crăciun, care are loc anual din noiembrie până în decembrie, având 150 de tarabe din lemn, un brad de Crăciun central masiv și un baldachin de luminițe pe fundal.

La Fontana di Trevi din Roma se plătește deja o taxă

Un alt punct turistic important din Europa, Fontana di Trevi din Roma, a început, de asemenea, să perceapă taxe de la vizitatori.

Taxa de intrare de 2 euro (1,75 lire sterline), introdusă luna trecută, are scopul de a ajuta oficialii să controleze mulțimile uriașe, finanțând în același timp întreținerea sa. Peste 10 milioane de oameni au vizitat celebrul obiectiv turistic din Italia, doar anul trecut.

