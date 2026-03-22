Prima pagină » Actualitate » Este revoltă într-un oraș european, după ce autoritățile vor să introducă o taxă de vizitare a unui faimos obiectiv turistic. Cât ar costa intrarea

Catedrala din Koln

Planurile de a percepe turiștilor o taxă de intrare pentru a vizita unul dintre cele mai emblematice monumente ale Europei au stârnit un val reacții negative, criticii avertizând că această măsură ar putea bloca accesul vizitatorilor și ar putea afecta atractivitatea orașului.

Oficialii din Köln iau în considerare introducerea unei taxe de aproximativ 13 lire sterline pentru intrarea în faimoasa Catedrală din Köln (Kölner Dom), un sit inclus în lista UNESCO, care a fost gratuit pentru vizitare timp de 146 de ani de existență.

Propunerea a stârnit furie în rândul multor localnici, grupuri de patrimoniu și turiști, care au susținut că această catedrala – cea mai înaltă biserică cu două turle din lume, construită în 1880 – ar trebui să rămână deschisă tuturor.

La rândul lor, însă, autoritățile bisericești au apărat potențiala taxă ca o modalitate de a ajuta la acoperirea costurilor tot mai mari de întreținere și securitate, notează express.co.uk.

Catedrala, care atrage aproximativ șase milioane de turiști și pelerini pe an (20.000 pe zi), necesită o întreținere constantă din cauza vechimii sale și a traficului intens.

Oficialii au declarat că biletele vor începe să fie vândute în iulie, iar prețurile de intrare variază între 12 și 15 euro (10-13 lire sterline).

Deși credincioșii ar fi scutiți de taxa de intrare, costul în al patrulea oraș ca mărime din Germania a fost considerat prohibitiv pentru mulți.

Arhitecta Barbara Schock-Werner, care conduce asociația non-profit Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV), care susține conservarea catedralei și are peste 19.000 de membri, a declarat că orice sumă peste 10 euro (8,60 lire sterline) ar fi iresponsabilă.

„Aș considera acest lucru nedrept față de locuitorii din Köln și din regiunea înconjurătoare. Dacă doar cei înstăriți își pot permite să intre într-o biserică, cred că este nedrept, din punct de vedere social”, a declarat ea pentru publicația locală Kölner Stadt-Anzeiger.

Schock-Werner, care a supravegheat lucrările de conservare și restaurare a clădirii până la pensionarea sa, în 2012, a declarat că taxa turistică este „foarte, foarte regretabilă”, adăugând: „Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să plătească pentru tot, cel mai puțin pentru vizitarea unei biserici”.

Catedrala din Köln se confruntă cu un deficit financiar structural, costurile de întreținere de 16 milioane de euro (14 milioane de lire sterline) anual depășind veniturile, care erau puțin sub 14 milioane de euro (12 milioane de lire sterline) în 2024, creând un deficit care persistă din 2019, potrivit site-ului web al bisericii.

Inflația și costurile ridicate cu personalul pentru cei 170 de angajați au crescut prețul de întreținere a clădirii, a declarat conducerea Catedralei.

În același timp, rezervele de numerar care au fost folosite pentru a acoperi deficitele de finanțare din ultimii ani au fost acum în mare parte epuizate.

Acest lucru se datorează parțial unei pierderi de venituri după ce accesul cu taxă la turnurile de 157 de metri ale catedralei și la camera comorii a fost suspendat pentru perioade lungi de timp în timpul pandemiei de COVID-19.

Orice economii realizate de oficialii bisericii, inclusiv reducerea personalului prin concediere (nu înlocuirea angajaților pe măsură ce se pensionează), încă nu sunt suficiente.

Persoanele care intră în naos pentru a participa la slujbe, a aprinde lumânări sau a se ruga în majoritatea zonelor vor fi scutite de noua taxă de intrare.

Cu toate acestea, potrivit decanului Catedralei, Guido Assmann, turiștii au reprezentat 99% dintre vizitatori.

De altfel, Catedrala din Köln este cunoscută și pentru incredibila sa piață de Crăciun, care are loc anual din noiembrie până în decembrie, având 150 de tarabe din lemn, un brad de Crăciun central masiv și un baldachin de luminițe pe fundal.

La Fontana di Trevi din Roma se plătește deja o taxă

Un alt punct turistic important din Europa, Fontana di Trevi din Roma, a început, de asemenea, să perceapă taxe de la vizitatori.

Sursa foto: Profimedia

Taxa de intrare de 2 euro (1,75 lire sterline), introdusă luna trecută, are scopul de a ajuta oficialii să controleze mulțimile uriașe, finanțând în același timp întreținerea sa. Peste 10 milioane de oameni au vizitat celebrul obiectiv turistic din Italia, doar anul trecut.

Autorul mai recomandă:

Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Mali contraatacă, după măsurile lui Trump. A introdus o taxă de vizitare de 10.000 de dolari pentru americani

Turiștii plătesc 800 de dolari pe oră pentru o experiență UNICĂ! Zona în care se practică turism sălbatic

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
10:42
Opt copii și un adult, migranți egipteni, depistați de jandarmii dâmbovițeni pe Autostrada A1, într-un autocamion
CONTROVERSĂ Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
10:29
Mircea Dinescu scrie „Cum a devenit Nicușor Dan martorul apărării lui Donald Trump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
10:00
Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
09:30
Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan amână orice decizie la nesfârșit. Este catastrofal pentru România”
08:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan amână orice decizie la nesfârșit. Este catastrofal pentru România”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Iranul mai are niște cărți de jucat. Poate să închidă toată strâmtoarea Ormuz și aruncă petrolul în aer”
08:00
Dan Dungaciu: „Iranul mai are niște cărți de jucat. Poate să închidă toată strâmtoarea Ormuz și aruncă petrolul în aer”
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
În anii 1990, NASA a trimis câteva mii de meduze în spațiu. Ce s-a întâmplat cu acestea?
METEO Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026
10:59
Unde s-a întors iarna în România. Imagini de azi, 22 martie 2026
CONTROVERSĂ Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
10:48
Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
RĂZBOI Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
10:12
Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
ANALIZA de 10 Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
10:00
Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
ACUZAȚII România, vizată în presă rusă: NATO ar construi un „coridor al morții” în Marea Neagră
09:44
România, vizată în presă rusă: NATO ar construi un „coridor al morții” în Marea Neagră

Cele mai noi

Trimite acest link pe