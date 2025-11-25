Prima pagină » Actualitate » Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală?

25 nov. 2025, 14:56, Actualitate
Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni / Sursa FOTO: flickr.com

Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri.

Rezultatele celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru arată că optimismul cu privire la viitorul UE a scăzut în rândul europenilor, cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tot mai puțin optimism în Europa

În raport se menționează că „o analiză a statelor membre individuale indică faptul că această scădere este generalizată”. Malta (de la 73% la 57%), Austria (de la 51% la 41%), Italia (de la 60% la 50%) și Grecia (de la 48% la 39%) au înregistrat cele mai mari scăderi în acest sens, scrie Euronews.

Potrivit Flash Eurobarometru, aproape jumătate dintre respondenții europeni consideră că războiul din Ucraina rămâne cea mai mare provocare a Uniunii, chiar în contextul apariției unui nou plan de pace elaborat de SUA pentru încheierea invaziei ruse.

Pentru 21 de state membre, acesta este considerat cel mai important subiect, cu procente ridicate în Lituania (64%), Finlanda (62%) și Danemarca (61%).

Alte provocări majore menționate de europeni sunt migrația ilegală (38%), costul vieții și problemele climatice (ambele cu 29%).

De asemenea, participanții la sondaj consideră că UE ar trebui să-și diversifice relațiile comerciale cu țările din întreaga lume pentru a-și consolida independența economică și a sprijini întreprinderile din blocul comunitar.

Ce este important pentru români

Puțin peste 1000 de români au participat la acest sondaj, iar rezultatele sunt în mare parte aliniate la media UE.

Totuși, cetățenii români acordă o importanță ușor mai mare solidarității între statele membre (31%) și nivelului de trai al cetățenilor UE (30%), ambele fiind peste media înregistrată la nivelul UE.

În timp ce războiul din Ucraina rămâne principala provocare cu care se confruntă UE, menționată de 47% dintre europeni, în România, îngrijorarea este și mai puternică, 58% dintre respondenți considerând-o principala provocare. 31% dintre români consideră costul vieții ca fiind o problemă cheie (față de media UE de 29%), în timp ce 26% menționează migrația ilegală și 22% menționează schimbările climatice și problemele de mediu, ambele sub media UE.

Sondajul a fost realizat în perioada 3-10 septembrie 2025, pe un eșantion de 25.893 de respondenți din țările membre UE.

