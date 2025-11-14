Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”

Dan Dungaciu: „Războiul din UCRAINA nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”

Alexandra Anton Marinescu
14 nov. 2025, 13:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina nu mai este despre ucraineni, ci proiectul de putere al liderilor europeni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist explică faptul că transformările din Uniunea Europeană nu sunt întâmplătoare. El spune că se pregătește un model nou, mult mai centralizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

UE se reorganizează

Analistul spune că procesul de „reformare” a Uniunii Europene merge către un model centralizat în care state ca Republica Moldova și Ucraina ar intra cu drepturi reduse. Mecanisme precum dreptul de veto sau influența în politica externă vor dispărea treptat pentru statele mici.

„De fapt, se construiesc instituțiile care, până la urmă, vor configura noua federație centralizată, nu-i așa, europeană, care va trebui să fie actorul pe care și l-au dorit întotdeauna. De aici și negociere. Cu Republica Moldova, cu Ucraina, veți intra în UE, dar altfel. Adică nu veți avea drept de vot, nu veți avea drept de veto, nu veți avea drept de… Și între timp, noi ne ocupăm de statele astea ca să renunțe la dreptul de vot. Ei au nevoie de strânsoarea asta, pentru că o pot justifica prin război. Dă, Doamne, zic ei, ca războiul să țină pentru ca proiectul nostru de putere să fie implementat.”, susține invitatul.

Dan Dungaciu: „Deci drumul nostru spre europenitate trece”

Analistul spune că, în context de crize repetate, oamenii nu se mai raportează la identitatea europeană, ci se întorc la cea națională.

„Manipularea nu e doar prin răspunsuri. Este prin întrebările pe care le pune eurobarometrul. Pe cele pe care le pui sau nu le pui.  3% sunt în Europa asta numai europeni. Deci când vorbești în numele europenilor, te adresezi la 3% din populația europeană. 86% sunt numai național și național și european. Deci drumul nostru spre europenitate trece… Ne place sau nu ne place, pe calea națională. De aici reacția națională la toate confruntările care apar. Că atât timp cât Europa era liniștită, financiar așezată, în echilibre macroeconomice, nimeni nu avea vreo problemă cu identitățile acestea încât nu erau zgândărite de nimeni.”, susține geopoliticianul.

