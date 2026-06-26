Evaluare Națională 2026 | Perla anului 2026 la limba română: „Femeia a zis că zeama de cocos are gust de..”

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 22 iunie, prima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, și anume Limba și literatura Română.

La primul subiect, elevii au primit un text-suport care prezenta povestea unei broaște țestoase de apă. Aceasta a fost luată acasă de angajatul unei redacții, unde a fost îngrijită alături de un stârc și un uliu păsărar. Pe baza acestui text, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe, iar perlele nu au întârziat să apară.

„Corectorul de ziar avea grijă de animale. O broască, un uliu și un sfârc.”

„Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!”

„Un omuleț a adus în redacție un stârv prins în gheață.”

„Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”

„Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.”

„În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.”

Al doilea text pe baza căruia elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe descria o călătorie în Papua Noua Guinee. La fel ca la primul text, perlele elevilor nu au lipsit nici de această dată. Astfel, unul dintre ei a scris că „Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie”, în loc de sălcie.

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