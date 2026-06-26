Evaluare Națională 2026 | Perla anului 2026 la limba română: „Femeia a zis că zeama de cocos are gust de..”

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 22 iunie, prima probă din cadrul Evaluării Naționale 2026, și anume Limba și literatura Română.
La primul subiect, elevii au primit un text-suport care prezenta povestea unei broaște țestoase de apă. Aceasta a fost luată acasă de angajatul unei redacții, unde a fost îngrijită alături de un stârc și un uliu păsărar. Pe baza acestui text, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe, iar perlele nu au întârziat să apară.
- „Corectorul de ziar avea grijă de animale. O broască, un uliu și un sfârc.”
- „Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!”
- „Un omuleț a adus în redacție un stârv prins în gheață.”
- „Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”
- „Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.”
- „În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.”
Al doilea text pe baza căruia elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe descria o călătorie în Papua Noua Guinee. La fel ca la primul text, perlele elevilor nu au lipsit nici de această dată. Astfel, unul dintre ei a scris că „Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie”, în loc de sălcie.
Calendar Evaluare Națională 2026
- 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
- 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale