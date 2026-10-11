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Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3

Cristian Lisandru
Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3
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În exclusivitate pentru Gândul, Claudiu Târziu – liderul Partidului Acțiunea Conservatoare (ACT) – și Marius Lulea, exclus zilele trecute din AUR, partidul condus de George Simion, lămuresc apropierea de partidul lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL). Europarlamentarul Claudiu Târziu a participat, în data de 9 octombrie, la întâlnirea reprezentanților la nivel național ai partidului lui Dan Voiculescu. Prezența sa a declanșat o avalanșă de ipoteze și întrebări.

Marius Lulea, – fost prim-vicepreședinte AUR – s-a întâlnit cu Dan Voiculescu, după ce fusese exclus din partidul condus de George Simion.

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  • Întâlnirea dintre Marius Lulea și Dan Voiculescu nu avea cum să treacă neobservată. S-a lansat ipoteza „ruperii” AUR, cu atât mai mult în contextul relațiilor tensionate dintre acesta și conducerea AUR.
  • Pe de altă parte, posibila apariție a unei noi platforme politice, conservatoare, a alimentat ipotezele potrivit cărora membri AUR ar putea fi convinși să părăsească formațiunea condusă de George Simion.

Marius Lulea: „Am un proiect AUR de reparat”

La solicitarea Gândul, Marius Lulea – fost prim-vicepreședinte AUR – a fost tranșant. Nu dorește un nou „proiect politic”, iar ruperea AUR reprezintă doar „balivernele lui Simion”. Pe de altă parte, Marius Lulea a dezvăluit că vorbește des cu Claudiu Târziu, însă acesta nu i-ar fi spus ceva în legătură cu o alianță între Partidul Umanist Conservator Liberal și Partidul Acțiunea Conservatoare.

„Vorbesc cu Târziu, dar nu mi-a zis niciodată astfel de lucruri. Eu nu fac alt proiect politic. Acestea sunt balivernele lui Simion. Am ce face în viață, meserie, copii, afaceri, un proiect AUR de reparat”, a declarat Marius Lulea pentru Gândul.

Pe de altă parte, Marius Lulea a mai spus că AUR nu se va dezbina, iar „furtul” de parlamentari este exclus.

„Și nu se dezbină AUR, nu fură nimeni parlamentari. Această este o retorică eronată, care nu mai prinde la nimeni. Se tot inventează pericole externe în loc de performanță și argumente. Trebuie să devenim mai serioși”, a mai declarat Marius Lulea, în exclusivitate pentru Gândul.

Marius Lulea / Foto – Mediafax

Marius Lulea a dezvăluit – la B1 TV – că a avut o întrevedere cu Dan Voiculescu. Întâlnirea a avut loc pe 7 octombrie, la doar două zile după ce conducerea AUR a anunțat că Lulea nu mai face parte din formațiune.

Întrebat despre subiectul discuției avute cu fondatorul trustului INTACT, Lulea a susținut că inițiativa i-a aparținut lui Dan Voiculescu. A mai spus că a acceptat invitația în virtutea disponibilității sale de a dialoga cu diferiți actori din viața publică.

„Ieri mi-a solicitat o întâlnire. Este prima oară când mă văd cu dumnealui și, da, am fost astăzi. M-am văzut până acum, în viața politică, cu toți cei care au dorit să se vadă cu mine”, a spus Marius Lulea.

Marius Lulea: „Este prima oară când mă văd cu dumnealui (n.red. – Dan Voiculescu) / Foto – Mediafax

Claudiu Târziu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog asupra unei posibile acțiuni politice comune în viitor”

În exclusivitate pentru Gândul, Claudiu Târziu că prezența sa la întâlnirea reprezentanților PUCL a fost doar un „mesaj politic” și „răspunsul la o invitație la dialog”. Așa cum a menționat, de altfel, și în discursul său.

În același timp, liderul ACT a dezvăluit că la întâlnirea de vineri au fost făcute doar declarații de intenție, nu s-a semnat niciun protocol.

Nu există o „alianță” între PUCL și ACT în acest moment.

Prezența mea la un eveniment politic al unui partid nu înseamnă nimic mai mult decit ceea ce este: răspunsul la o invitație la dialog. Sunt un om al dialogului. Cred ca politica asa se face, prin dialog. Democrația presupune dezbatere.

Prezența mea, în calitate de președinte al partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), la întâlnirea reprezentanților la nivel național ai PUCL a avut scopul de a transmite un mesaj politic, în conformitate cu doctrina, viziunea si obiectivele politice le ACT.

Nu știu dacă PUCL îmbrățișează aceleași valori și principii și dacă este de acord cu obiectivele politice pe care și le-a fixat ACT și pe care, în parte, le-am comunicat la întrunirea de vineri. Pentru a fi mai clar ce urmărim, vă invit să parcurgeți Rezoluția pe care am adoptat-o la Congresul nostru din 21 iunie a.c.

Nu știu, deci, cum se poziționează PUCL față de toate acestea, dar știu că și-a trecut în titulatura sa cuvântul «conservator». Pentru acest cuvânt am considerat că merită să purtăm un dialog asupra unei posibile acțiuni politice comune în viitor. Dar am avertizat de la începutul discursului: «Conservatorismul nu este o modă, ci un mod de viață». Căci observ și eu tentația unora de a îmbrăca haina conservatorismului, care astăzi prinde la public, fără să asume și valorile conservatoare”, a precizat Claudiu Târziu.

Europarlamentarul Claudiu Târziu / Foto – Mediafax

„Nu am convenit nimic, nu am semnat nici un protocol, nici măcar nu am stabilit vreun calendar pentru construirea unei platforme politice conservator-liberale

Claudiu Târziu a mai transmis că s-ar putea articula o „acțiune comună”, dar numai în cazul în care alte partide, declarat conservatoare, sunt de acord cu viziunea ACT.

În condițiile în care alte partide, declarat conservatoare, sunt de acord cu viziunea noastră, pe care am cuprins-o în cartea „Statul care servește națiunea” și despre care am vorbit și vineri, atunci putem articula o acțiune comună, în interes național. Altfel, nu.

Am fost clar, în discursul meu de vineri, și în această privință, explicînd atitudinea noastră prin faptul că ACT are o reprezentare semnificativă și la nivel european.

  • Eu și Principele Șerban Dimitrie Sturdza, vicepreședinte ACT, suntem europarlamentari și membri ai grupului politic al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, al treilea grup din PE.
  • Eu sunt liderul delegației ACT în PE și vicepreședinte al Partidului Politic Creștin European – ECPP, singurul asumat creștin cu reprezentare în PE și una vizibilă în Parlamentul României, prin proiectele de lege pe care le depune deputatul Robert Alecu, secretar general al ACT. Așa cum este, bunăoară, inițiativa pentru abrogarea Legii Vexler.

Bref, atât eu, cât și liderii PUCL am făcut vineri doar declarații de intenție. Nu am convenit nimic, nu am semnat nici un protocol, nici măcar nu am stabilit vreun calendar pentru construirea unei platforme politice conservator-liberale”, a precizat Claudiu Târziu, în exclusivitate pentru Gândul.

Europarlamentarul Claudiu Târziu: „Nu am convenit nimic, nu am semnat nici un protocol, nici măcar nu am stabilit vreun calendar pentru construirea unei platforme politice conservator-liberale” / Foto – Mediafax

Claudiu Târziu: „PUCL a făcut o propunere: înființarea unei astfel de platforme. Nu există nici o alianță”

Liderul ACT a mai declarat că înființarea unei astfel de pltforme politice a fost, de altfel, propunerea PUCL. La acest moment, nu există o alianță politică a PUCL și ACT. Nici „nu se știe dacă va exista”, spune Claudiu Târziu. Totuși, ar fi absolut necesară „o acțiune coordonată a forțelor politice și civice conservatoare”.

PUCL a făcut o propunere: înființarea unei astfel de platforme. Eu am spus condițiile în care se poate face așa ceva, din perspectiva ACT.

În încheiere, repet: nu există nici o alianță, nu se știe dacă va exista, dar există o opinie larg răspândită, pe care o împărtășim și noi, că este necesară o acțiune coordonată a forțelor politice și civice conservatoare pentru a învinge la proximele alegeri forțele progresiste/regresiste, de extracție ideologică neomarxistă.

Rămâne de văzut în ce măsură conștientizarea acestei nevoi va duce la coagulara forțelor conservatoare, cu respectarea condițiilor pe care le-am exprimat mai sus”, a încheiat europarlamentarul Claudiu Târziu, liderul ACT.

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