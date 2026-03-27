Expert aeroportuar. Ce locuri nu trebuie să rezervi niciodată în avion. Care sunt riscurile

Un expert aeroportuar, Andrea Platania, explică de ce pasagerii a trebui să evite să rezerve anumite locuri din avion. Niciodată „11A și 11F”,  riscați să aveți un zbor destul de inconfortabil.

Rezervarea unui zbor poate fi o parte esențială a planificării vacanței tale, dar există un aspect care poate fi adesea trecut cu vederea. Locul în care stai în avion poate părea oarecum neimportant în marea schemă a lucrurilor, dar dacă zbori pentru o perioadă lungă de timp, s-ar putea să regreți alegerea locului, preia Express.

Călătorii fideli îți vor spune că alegerea unui loc greșit îți poate ruina în liniște călătoria. Fie că este vorba de lipsa mâncării, de dificultatea de a te instala confortabil sau de întreruperi constante, locul tău poate influența întreaga ta experiență în zbor.

Având în vedere acest lucru, Andrea Platania, expert în călătorii la platforma de transferuri aeroportuare Transfeero, a dezvăluit că există o serie de locuri pe care pasagerii le regretă în mod repetat că le-au ales și care nu sunt întotdeauna cele la care te-ai aștepta.

Niciodată 11A și 11F

Andrea avertizează împotriva alegerii primelor perechi de locuri, acestea fiind 11A și 11F. El explică: „Locuri precum 11A și 11F sunt adesea trecute cu vederea atunci când oamenii fac rezervări, dar sunt chiar în acea secțiune din mijloc a aeronavei, unde se pierd multe dintre micile facilități.

„Nu par rele pe hârtie, dar în practică, sunt unele dintre cele mai puțin satisfăcătoare locuri.”

Deoarece echipajul de cabină începe de obicei serviciul de la capetele avionului, cei aflați pe aceste locuri pot constata că gustările, mesele sau chiar băuturile populare s-au terminat deja până când ajunge căruciorul la ei.

Pe lângă asta, ești destul de departe de toaletă, și poate fi jenant atât să te urci, cât și să te dai jos de pe scaune.

30E și 30F, prea aproape de toaletă

„Locurile precum 30E și 30F sunt de obicei amplasate foarte aproape de toalete, iar asta aduce multe perturbări”, spune el. „Nu este vorba doar de proximitate, ci și de mișcarea constantă din jurul tău.”

Andrea a adăugat: „Adesea vei avea pasageri care stau la coadă pe culoar, stând lângă locul tău și mișcându-se înainte și înapoi. Poți avea senzația că stai pe un coridor, nu în propriul tău spațiu.”

30A și 30F, inconfortabile

Cea mai mare problemă a acestor scaune este confortul, în special când vine vorba de întindere și înclinare. „Pe multe aeronave, scaunele din spate, cum ar fi 30A și 30F, pot avea o înclinare limitată sau deloc”, explică Andrea.

„Asta e ceva ce oamenii își dau seama adesea doar după ce încearcă să se lase pe spate și scaunul nu se mișcă. Dacă ești într-un zbor în care speri să te odihnești sau chiar să stai confortabil, faptul că nu te poți întinde face o mare diferență. Ajungi să te simți mult mai obosit până când aterizezi.”

De asemenea, este probabil ca cei care ocupă aceste locuri să fie printre ultimii care coboară din aeronavă, ceea ce poate cauza probleme dacă trebuie apoi să te grăbești pentru a ajunge la o conexiune.

