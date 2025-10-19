Prima pagină » Actualitate » Explozie la un bloc din Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat

Explozie la un bloc din Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat

19 oct. 2025, 09:40, Actualitate
Explozie la un bloc din Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat
sursa foto: Captura video Antena 3

O explozie s-a produse duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalți oameni s-au autoevacuat. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, potrivit Antena 3.

Deflagrația a avut loc în apartamentului omului rănit. Victima a fost preluată de un echipaj de Ambulanță și dusă apoi la spital. Starea ei este stabilă. În jur de 16 persoane s-au autoevacuat din acest bloc. Pompierii au anunțat că au ajuns la intervenție în mai puțin de 6 minute, dar și că a fost o explozie care nu a fost urmată de un incendiu.

A fost afectată tâmplăria locuinței în care s-a produs, iar celelalte apartamente din bloc n-au fost afectate și nici structura de rezistență a imobilului. Pompierii au oprit alimentarea cu gaze, au venit și cei de la firma furnizoare de gaze și au constatat că sunt oprite.

Altă firmă, se pare, va verifica care a fost problema. Pompierii le-au mai spus celor de la ISU că bărbatul își făcuse revizia centralei chiar săptămâna aceasta.

Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a anunţat ISU Bistriţa Năsăud.

Nu s-au detectat acumulări de gaze

Pompierii au evacuat din bloc circa 16 persoane și au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime

În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. 

Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente„, a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur, conform Agerpres.

De precizat este că, gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU și cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan.

Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în locuințe abia după câteva ore, împreună cu o echipă specializată, ca să fie verificată fiecare instalație de gaz.

Fiica celui în apartamentul căruia s-a produs explozia a spus că acesta avea detector de gaz și că, în urmă cu câteva zile fusese verificată instalația de către operatorul de gaze naturale. Acest ultim aspect a fost confirmat și de un vecin, care se întâlnise cu echipa venită la verificare.

Vecinii de pe scară susțin că nu au simțit miros de gaz înainte de eveniment.

Autorul reconandă:

Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor

Explozia din Rahova: Care este starea celor trei victime internate la Spitalul Floreasca

Citește și

ACTUALITATE Marile orașe din SUA, luate cu asalt de manifestanți anti-Trump. Mișcarea “Fără Regi” a scos MILIOANE de americani în stradă
11:03
Marile orașe din SUA, luate cu asalt de manifestanți anti-Trump. Mișcarea “Fără Regi” a scos MILIOANE de americani în stradă
DRAMĂ Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu
10:47
Apartamentul în care a izbucnit explozia devastatoare din București aparținea avocatei Vasilica Enache. Chiar fina ei confirmă, iar o nouă IPOTEZĂ apare în scenariu
ACTUALITATE Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin
10:27
Orașul european unde oricine poate să plătească 1 euro pentru a mânca la restaurante cu stele Michelin
ACTUALITATE Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă
10:23
Cum este afectat traficul Wikipedia de AI. Semnal de alarmă, mai puțin oameni află informațiile direct de la sursă
ACTUALITATE Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop
10:21
Arsenie Boca, canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Data la care are loc ceremonia oficială la Mănăstirea Prislop
EXTERNE Rebelii Houthi atacă din nou. A fost vizată o clădire ONU din Sanaa
10:08
Rebelii Houthi atacă din nou. A fost vizată o clădire ONU din Sanaa
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Milioane de americani au ieșit în stradă în SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Trump
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costa
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
Mihai Tatulici a explicat ce l-a deranjat cel mai tare la Călin Georgescu
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Imperiul pre-incaș amesteca substanțe psihedelice în bere pentru a întări legăturile sociale
HOROSCOP Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025
11:04
Zodiile care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025
SPORT Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc
10:40
Ce spun „tricolorii”, dar și președintele federației înaintea finalelor EUROPENE. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc
ACTUALITATE Benjamin Netanyahu nu renunță. Vrea să candideze anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga”
10:33
Benjamin Netanyahu nu renunță. Vrea să candideze anul viitor pentru un nou mandat: „Voi câștiga”
SPORT Cristi Chivu, LIDER în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți”
10:18
Cristi Chivu, LIDER în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți”
ANALIZA de 10 Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea”
10:00
Războiul din Ucraina, între realitate și FICȚIUNE. Cum influențează social media percepția ucrainenilor despre conflictul cu Rusia. „Dacă statul monopolizează informațiile, ar putea submina încrederea”
SPORT Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”
09:25
Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”