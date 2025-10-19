Explozie la un bloc din Bistriţa. Un bărbat de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalţi oameni s-au autoevacuat

O explozie s-a produse duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost rănit, iar ceilalți oameni s-au autoevacuat. Explozia nu a fost urmată de un incendiu, potrivit Antena 3.

Deflagrația a avut loc în apartamentului omului rănit. Victima a fost preluată de un echipaj de Ambulanță și dusă apoi la spital. Starea ei este stabilă. În jur de 16 persoane s-au autoevacuat din acest bloc. Pompierii au anunțat că au ajuns la intervenție în mai puțin de 6 minute, dar și că a fost o explozie care nu a fost urmată de un incendiu.

A fost afectată tâmplăria locuinței în care s-a produs, iar celelalte apartamente din bloc n-au fost afectate și nici structura de rezistență a imobilului. Pompierii au oprit alimentarea cu gaze, au venit și cei de la firma furnizoare de gaze și au constatat că sunt oprite.

Altă firmă, se pare, va verifica care a fost problema. Pompierii le-au mai spus celor de la ISU că bărbatul își făcuse revizia centralei chiar săptămâna aceasta.

”Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a anunţat ISU Bistriţa Năsăud.

Nu s-au detectat acumul ări de gaze

Pompierii au evacuat din bloc circa 16 persoane și au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

„În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente„, a declarat la faţa locului şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur, conform Agerpres.

De precizat este că, gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU și cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan.

Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în locuințe abia după câteva ore, împreună cu o echipă specializată, ca să fie verificată fiecare instalație de gaz.

Fiica celui în apartamentul căruia s-a produs explozia a spus că acesta avea detector de gaz și că, în urmă cu câteva zile fusese verificată instalația de către operatorul de gaze naturale. Acest ultim aspect a fost confirmat și de un vecin, care se întâlnise cu echipa venită la verificare.

Vecinii de pe scară susțin că nu au simțit miros de gaz înainte de eveniment.

