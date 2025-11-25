Prima pagină » Actualitate » Familia Regală scoate la vânzare Hotelul „Furnica” din Sinaia. Care este prețul cerut

Familia Regală scoate la vânzare Hotelul „Furnica” din Sinaia. Care este prețul cerut

25 nov. 2025, 13:41, Actualitate
Familia Regală scoate la vânzare Hotelul „Furnica” din Sinaia. Care este prețul cerut

Hotelul Furnica”, clădire-emblemă a Domeniului Regal Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectural care a făcut din Sinaia „Perla Carpaților”, este scos la vânzare de Casa Regală a României. Imobilul este situat pe un teren generos, de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro.

De altfel, în Sinaia, există unsprezece monumente istorice de arhitectură de clasă AAA, iar Furnica” se numără printre acestea. Conform documentelor oficiale, Ministerul Culturii a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel încât acesta a fost transferat către autoritățile locale Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Într-o adresă datată 29 octombrie 2025, Majestatea Sa Margareta a României, alături de ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria, a informat Consiliul Județean Prahova despre intenția de a vinde acest imobil. Joi, consilierii județeni urmează dezbată proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune. Dacă CJ Prahova renunță oficial la acest drept, șansele ca autoritățile locale cumpere clădirea devin minime, iar drumul către o tranzacție pe piața liberă se deschide practic complet.

În prezent, hotelul închis și păstrat în regim de conservare, în așteptarea unui proiect de renovare care îl readucă în circuitul turistic și cultural.

Specialiștii în patrimoniu atrag însă atenția un asemenea imobil înseamnă un proiect amplu de restaurare, respectarea strictă a normelor pentru monumente istorice, dar și investiții consistente pentru reintegrarea sa în circuitul turistic. Însă, deocamdată, viitorul acestei clădiri depinde de votul pe care consilierii județeni îl vor da în ședința de joi.

Autorul recomandă:

Edilul din Sinaia a anunţat se întoarce la primărie. Vlad Oprea: Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie

Citește și

ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
TEHNOLOGIE Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
16:43
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa”
INEDIT Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
15:30
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene”
ECONOMIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
15:09
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
SPORT Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025
17:01
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025