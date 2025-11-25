Familia Regală scoate la vânzare Hotelul „Furnica” din Sinaia. Care este prețul cerut

Hotelul „Furnica”, clădire-emblemă a Domeniului Regal Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectural care a făcut din Sinaia „Perla Carpaților”, este scos la vânzare de Casa Regală a României. Imobilul este situat pe un teren generos, de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro.

De altfel, în Sinaia, există unsprezece monumente istorice de arhitectură de clasă AAA, iar „Furnica” se numără printre acestea. Conform documentelor oficiale, Ministerul Culturii a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel încât acesta a fost transferat către autoritățile locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Într-o adresă datată 29 octombrie 2025, Majestatea Sa Margareta a României, alături de ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria, a informat Consiliul Județean Prahova despre intenția de a vinde acest imobil. Joi, consilierii județeni urmează să dezbată proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune. Dacă CJ Prahova renunță oficial la acest drept, șansele ca autoritățile locale să cumpere clădirea devin minime, iar drumul către o tranzacție pe piața liberă se deschide practic complet.

În prezent, hotelul închis și păstrat în regim de conservare, în așteptarea unui proiect de renovare care să îl readucă în circuitul turistic și cultural.

Specialiștii în patrimoniu atrag însă atenția că un asemenea imobil înseamnă un proiect amplu de restaurare, respectarea strictă a normelor pentru monumente istorice, dar și investiții consistente pentru reintegrarea sa în circuitul turistic. Însă, deocamdată, viitorul acestei clădiri depinde de votul pe care consilierii județeni îl vor da în ședința de joi.

