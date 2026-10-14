O scenă cu totul neobișnuită a avut loc pe o stradă din centrul Capitalei. O femeie a ales să traverseze strada direct peste capota unui Porsche, după ce șoferul a oprit autoturismul chiar pe trecerea de pietoni. Scenele au fost surprinse și postate pe rețelele sociale, iar imaginile arată schimbul tensionat de replici dintre pieton și șofer, înainte ca femeia să recurgă la gestul neașteptat.

În imaginile distribuite pe Facebook se poate observa cu femeia ajunge în fața autoturismului, oprit cu partea din față chiar pe marcajul pietonal, și îi atrage atenția șoferului prin gesturi și replici. Porsche-ul galben rămâne pe loc, iar femeia nu renunță nicicum la traversare.

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În continuare, în loc să ocolească mașina sau să se întoarcă pe trotuar, femeia urcă direct pe capotă și trece peste autoturism. După ce ajunge de cealaltă parte, își continuă liniștită drumul. În imagini se poate observa cum câțiva trecători privesc întreaga scenă de pe trotuar, fără să intervină. La rândul său, șoferul nu coboară din mașină, probabil surprins de ceea ce s-a întâmplat.

Autorul postării a însoțit imaginile de un mesaj ironic, prin care le-a transmis bucureștenilor să învețe cum se traversează corect strada în Capitală.

„Să învățați o dată pentru totdeauna cum se traversează corect strada în București! Tot aiurea treceți!”, a scris acesta pe Facebook.

Ce prevede Codul rutier pentru oprirea pe trecerea de pietoni

Potrivit regulilor de circulație, oprirea voluntară este interzisă pe trecerile de pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Nerespectarea interdicției atrage sancțiuni contravenționale, amendă și puncte de penalizare.

Trecerea de pietoni trebuie să rămână liberă, astfel încât pietonii să poată traversa în siguranță, fără să fie nevoiți să ocolească autoturismele sau să intre în conflict cu șoferii.