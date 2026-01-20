Prima pagină » Actualitate » Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase trăiește pe străzi, în SUA. Charlotte cere ajutor pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără bani și casă

Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase trăiește pe străzi, în SUA. Charlotte cere ajutor pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără bani și casă

20 ian. 2026, 19:20, Actualitate
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase trăiește pe străzi, în SUA. Charlotte cere ajutor pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără bani și casă
Galerie Foto 3
Ilie Năstase și Charlotte Năstase / FOTO - Facebook

Charlotte Năstase (35 de ani), fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase (79 de ani), a ajuns într-o situație critică în America, după ce a rămas fără bani și un adăpost deasupra capului. Femeia, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu probleme majore, ajungând să trăiască efectiv pe străzi și acum cere ajutor pe rețelele de socializare.

Ea a postat, pe contul său de Facebook o fotografie în care apare stând pe jos, pe stradă. Aceasta a cerut suma de aproximativ 600 de lei, pentru a plăti o cameră de hotel și pentru a avea cu ce să își cumpere mâncare.

Nu a oferit detalii despre cum a ajuns în această situație, dar a precizat că vinovat pentru cele întâmplate este fostul ei iubit, din cauza căruia a rămas „blocată”.

„Poate cine să îmi dea 130 de dolari? Promit că îi voi da înapoi. Nu am unde să stau acum și am nevoie de 100 de dolari pentru o cameră și de 30 de dolari pentru mâncare. Vă rog să mă ajutați! Sunt blocată din cauza fostului iubit!”, a fost mesajul postat de fiica adoptivă a lui Ilie Năstase.

În urmă cu trei ani, pentru a câștiga bani, Charlotte a cochetat cu industria pentru adulți. Își făcuse cont pe platforma OnlyFans, unde doritorii plăteau chiar și 30 de dolari pentru o singură fotografie, potrivit Știrilor Pro TV.

Acesta ar fi și unul dintre motivele pentru care Ilie Năastae nu a mai luat legătura cu ea, mai ales că Charlotte Năstase i-a adus acuzații grave tatălui său adoptiv, în trecut.

Ilie Năstase și Charlotte Năstase / FOTO – Facebook

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, potrivit Click.

Reacția lui Ilie Năstase la acuzațiile lui Charlotte

Fostul sportiv a reacționat, în exclusivitate, la Antena Stars, în urma mărturisirilor făcute de Charlotte Năstase, afirmând că ea minte și că întotdeauna s-a ocupat de ea așa cum a putut.

„Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț! M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Charlotte Năstase s-a născut pe data de 4 martie 1990 și este fiica adoptivă pe care fostul tenismen o are din căsnicia cu actrița Alexandra King (73 de ani), a doua soție a marelui tenismen. După ce Ilie și Alexandra au divorțat, Charlotte și fratele ei adoptiv au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite.

Sursa foto: Facebook

Autorul mai recomandă:

Amalia Năstase face mărturisiri. ”Nu am vrut să fiu niciodată altcineva”

Ion Țiriac și Ilie Năstase, în doliu, după moartea lui Alexandru Lăzărescu, cel care a făcut posibilă Cupa Davis la București în era comunistă

Ce face Amalia Năstase de sărbători. ”Mie masa de Crăciun mi-o gătesc niște prieteni”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
19:33
Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN
VIDEO Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
18:55
Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură
VIDEO Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune
18:32
Delfinariul din Constanța, în impas. Reprezentațiile cu un singur delfin nu sunt o opțiune
VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
NEWS ALERT Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
17:10
Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Putea Homo erectus să vorbească?
Patrick André de Hillerin: Bolojan și USR, reprezentanții a doar unui sfert dintre alegători, au luat ostatic guvernul României
20:00
Patrick André de Hillerin: Bolojan și USR, reprezentanții a doar unui sfert dintre alegători, au luat ostatic guvernul României
FLASH NEWS George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american”
19:29
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american”
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
19:29
Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte
LIVE UPDATE 🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
19:28
🚨 Lukașenko semnează Consiliul pentru Pace, 6 state NATO îl refuză pe Trump. 58 de țări au fost invitate. Cutremur înainte de sosirea lui Trump la Davos
TENSIUNI Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
19:14
Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție
ULTIMA ORĂ Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump
18:52
Lukașenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe