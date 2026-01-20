Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase trăiește pe străzi, în SUA. Charlotte cere ajutor pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără bani și casă

Charlotte Năstase (35 de ani), fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase (79 de ani), a ajuns într-o situație critică în America, după ce a rămas fără bani și un adăpost deasupra capului. Femeia, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu probleme majore, ajungând să trăiască efectiv pe străzi și acum cere ajutor pe rețelele de socializare.

Ea a postat, pe contul său de Facebook o fotografie în care apare stând pe jos, pe stradă. Aceasta a cerut suma de aproximativ 600 de lei, pentru a plăti o cameră de hotel și pentru a avea cu ce să își cumpere mâncare.

Nu a oferit detalii despre cum a ajuns în această situație, dar a precizat că vinovat pentru cele întâmplate este fostul ei iubit, din cauza căruia a rămas „blocată”.

„Poate cine să îmi dea 130 de dolari? Promit că îi voi da înapoi. Nu am unde să stau acum și am nevoie de 100 de dolari pentru o cameră și de 30 de dolari pentru mâncare. Vă rog să mă ajutați! Sunt blocată din cauza fostului iubit!”, a fost mesajul postat de fiica adoptivă a lui Ilie Năstase.

În urmă cu trei ani, pentru a câștiga bani, Charlotte a cochetat cu industria pentru adulți. Își făcuse cont pe platforma OnlyFans, unde doritorii plăteau chiar și 30 de dolari pentru o singură fotografie, potrivit Știrilor Pro TV.

Acesta ar fi și unul dintre motivele pentru care Ilie Năastae nu a mai luat legătura cu ea, mai ales că Charlotte Năstase i-a adus acuzații grave tatălui său adoptiv, în trecut.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, potrivit Click.

Reacția lui Ilie Năstase la acuzațiile lui Charlotte

Fostul sportiv a reacționat, în exclusivitate, la Antena Stars, în urma mărturisirilor făcute de Charlotte Năstase, afirmând că ea minte și că întotdeauna s-a ocupat de ea așa cum a putut.

„Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț! M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Charlotte Năstase s-a născut pe data de 4 martie 1990 și este fiica adoptivă pe care fostul tenismen o are din căsnicia cu actrița Alexandra King (73 de ani), a doua soție a marelui tenismen. După ce Ilie și Alexandra au divorțat, Charlotte și fratele ei adoptiv au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite.

Sursa foto: Facebook​

