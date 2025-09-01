Prima pagină » Actualitate » Atacul din Cernavodă a fost surprins de camerele de supraveghere. Un bărbat a fost omorât în plină stradă, sub ochii fiului său

01 sept. 2025, 14:30, Actualitate
Atacul din Cernavodă a fost surprins de camerele de supraveghere. Un bărbat de 48 de ani a fost omorât în plină stradă, sub ochii fiului său, de către un alt bărbat, recidivist, de 41 de ani. Victima a fost înjunghiată cu un cuțit, iar atacatorul s-a predat poliției după 4 ore. Atenție, imaginile pot afecta emoțional.

Camerele de supraveghere amplasate pe strada Daciei din Cernavodă au surprins momentul în care un bărbat este atacat cu un cuțit. Incidentul a avut loc la data de 30 august 2025, în jurul orei 16:00. Între agresor și victimă (41 și, respectiv, 48 de ani) ar fi existat un conflict mai vechi. Bărbatul s-a predat poliției din Medgidia la 4 ore de la atac.

Bărbat omorât în orașul Cernavodă

Acum, se află în arest preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Incidentul tragic a avut loc sub ochii fiului victimei, arată Știrile Kanal D.

Cearta dintre cei doi a început într-un local din centrul orașului Cernavodă. Apoi, scandalul a continuat în stradă, acolo unde a avut loc incidentul tragic. Victima a murit la scurt timp, după ce a fost transportat la spital.

Imaginile ajunse, acum, în spațiul public arată că, înainte de atac, între cei doi bărbați a avut loc un schimb de replici. O fracțiune de secundă mai târziu, agresorul scoate un cuțit din buzunar și își lovește victima în zona claviculară.

„Fratele meu l-ar fi chemat pe băiat. I-ar fi spus: vino să vorbim. Agresorul care a făcut ce a făcut i-a zis lui frate-meu, pe mine mă chemi, mă? Ar fi venit ăla spre frate-meu, el deja avea cuţitul, cred că era premeditare. Ar fi dat să vină unul spre altul. Înţelegeţi? Atunci băiatul s-a băgat între ei. Băi, tată, stai cuminte”, a declarat fratele victimei, arată Observatornews.ro.

Agresorul este recidivist

Agresorul care se află, acum, în custodia poliției, I.L., este recidivist. În 2011 a fost condamnat pentru tentativă de omor, după ce şi-a înjunghiat un rival de 7 ori.

Sursă foto: capturi video
Sursă video: Știrile Kanal D

