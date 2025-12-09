Doi români au murit duminică, după ce au fost surprinși de un val uriaș într-o piscină de pe coasta Los Gigantes, în Santiago, del Teide, Tenerife. Tragedia s-a produs după ce toți turiștii au încălcat interdicția de acces în zona de scăldat din Los Gigantes, rupând porțile. Zona este considerată extrem de periculoasă atunci când marea este agitată.

Patru persoane, doi români și doi sloveni, au decedat în sudul insulei Tenerife, după ce au fost surprinși de valuri extrem de puternice, în zona piscinei naturale din Los Gigantes. Oceanul era involburat, iar, la un moment dat, un val uriaș i-a acoperit pe cei aflați în piscină.

Autoritățile spaniole au relatat că cel puțin 7 persoane au fost duse de valul uriaș direct în ocean, doi dintre turiști fiind români. Cel de al doilea cetățean român rănit în timpul tragediei a murit luni, pe 8 decembrie. Autoritățile susțin că a urmat o misiune de salvare contracronometru. Serviciile de urgență din Insulele Canare au precizat că printre victime se numără doi bărbați, unul dintre aceștia avea 35 de ani, o femeie, în vârstă de 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victimă nu a fost, momentan, făcută publică. Autoritățile au anunțat că una dintre persoanele dispărute încă este căutată.

Primarul din Santiago, despre turiștii implicați în tragedia din Tenerife: ”Au rupt benzile de interdicție”

Emiliano Navarro, primarul din Santiago, a menționat, pentru Radio Canaria, că toate persoanele implicate în tragedie erau turiști, edilul menționând că aceștia au ignorat zona delimitată de autorități din cauza condițiilor periculoase.

„Au rupt benzile de interdicție, deși poliția locală și Garda Civilă lucrează de săptămâni întregi pentru a securiza această zonă și alte puncte de pe coastă”, a spus acesta.

Primarul a menționat că zona era sigilată chiar și de mai multe ori pe zi, asta din cauza faptului că unii dintre turiști continuau să pătrundă cu forța în perimetru, în ciuda avertismentelor clare. „Le rup, se strecoară, ba chiar îi insultă sau îi agresează pe polițiști pentru că nu vor să plece”, a adăugat edilul.

Centrul de Coordonare a Urgențelor și Securității (CECOES) 112 al Guvernului Insulelor Canare a mobilizat mai multe forțe pentru a face față intervenției:, o ambulanță, un elicopter, o ambulanță asistată și două ambulanțe cu suport vital de bază ale serviciului de urgență, un elicopter de salvare al GES, echipaje ale Salvamento Marítimo, salvamari de pe plajă, pompieri din Tenerife și Garda Civilă. Potrivit autorităților, pompierii au continuat căutările, iar numărul victimelor ar putea crește.

RECOMANDAREA AUTORULUI