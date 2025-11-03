Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Asta te COSTĂ scump”

FOTO. Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Asta te COSTĂ scump”

03 nov. 2025, 17:30, Actualitate
FOTO. Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Asta te COSTĂ scump”
Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut declarații despre experiența trăită la show-ul ”Asia Express” 2025, difuzat de postul de televiziune Antena 1. 

Stefan Floroaica a participat la emisiunea ”Asia Express” 2025 alături de colegul și prietenul său – actorul Alexandru Ion.

Cei doi au vorbit despre experiențele trăite pe parcusul competiției într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Ce spun Ștefan Floroaica și Alexandru Ion despre ”Asia Express”. ”Am avut și momente în care ne-a luat valul”

”Cred că am fost rezonabil de calmi, dar nu din categoria „călugăr tibetan”. Mai degrabă genul „ok, hai să vedem ce putem face cu ce avem”. Am învățat repede că, dacă te agiți, pierzi timp și energie. Și în Asia Express, asta te costă scump. Am avut și momente în care ne-a luat valul — de oboseală, de frustrare — dar n-au durat mult. Cred că e crucial să reușești să te remontezi repede în genul ăsta de concurs”, a declarat Alexandru Ion.

”Am fost echilibrați amândoi, fără momente de panică, din ce îmi aduc eu aminte”, a spus Ștefan Floroaica.

Despre ce a fost dificil la ”Asia Express”, Alexandru Ion a explicat:

”Dormitul nu a fost complicat, pentru că la nivelul ăla de oboseală dormi și pe ciment. Complicat a fost căutatul și rugatul ca cineva sa te primească în propria casă, fără să știe cine ești. E o cerință tare ingrată și simțeam că moare ceva în mine de fiecare dată când trebuia să căutăm cazare. Pur și simplu îmi era extrem de dificil să scot pe gură rugămintea cu pricina. Noroc că Ștefan era ceva mai confortabil cu acest proces. În plus și din fericire, am întâlnit enorm de mulți oameni de-o bunătate imensă, iar unele dintre cazările în care am ajuns au prilejuit niște experiențe pe care e imposibil să le trăiești ca turist”.

