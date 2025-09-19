Prima pagină » Actualitate » Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români

Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 10:58, Actualitate
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români

Managerul Spitalului din Caransebeș este audiat de DNA într-un dosar de mită, împreună cu un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş. Procurorii DNA efectuat percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Managerul ar fi luat mită în valoare de 250.000 de lei într-o singură lună, potrivit Antena 3.

Procurorilor DNA Timişoara au demarat mai multe percheziții joi seară, atât la Caransebeş, cât şi în localitatea Armeniş din judeţul Caraş- Severin, la Spitalul Municipal Caransebeş, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Cei vizaţi de anchetatori, în acest caz, sunt managerul Spitalului Municipal Caransebeș, dr. Singh Bhupinder, consilierul judeţean Ionel Dragomir, din Caraș-Severin, precum și Petrişor Oprean, patronul unei pizerii din Caransebeş.

Medicul chirurg de origine indiană Singh Bhupinder ocupă funcția de manager al instituției de la data de 12 mai, potrivit unui anunț oficial al Spitalului Caransebeș.

Managerul Spitalului Caransebeș, dr. Singh Bhupinder, este acuzat că ar fi încheiat, prin atribuire directă, contracte de reabilitare cu două firme conduse de Dragomir şi Oprean. În schimb, managerul ar fi primit 10% din valoarea fiecărui contract.

Procurorii DNA susţin că numai în luna mai, Singh ar fi încasat 250.000 de lei mită pentru contractul privind renovarea sălilor de operaţie.

Toate cele cinci blocuri operatorii au fost modernizate şi dotate cu aparatură nouă, însă personalul început să reclame calitatea lucrărilor, ceea ce a atras atenţia autorităţilor.

FOTO: Spital Caransebeș

