Florin Tănase, o nouă declarație controversată: „Suntem chiar mai iubiți în țară decât la București”

30 oct. 2025, 09:42, Actualitate
Florin Tănase a ieșit în față cu o nouă declarație controversată. FCSB s-a impus la Bistrița, în Cupa României, cu 3-1 în fața Gloriei, iar la finalul partidei favoritul lui Gigi Becali a venit în fața presei să vorbească despre jocul campioanei.

După ce l-a „mitraliat” pe Giovanni Becali, Tănase a făcut o nouă declarație controversată.

Tănase: „Gazonul nu a fost în cea mai bună stare”

FCSB nu a avut emoții foarte mari la Bistrița, chiar dacă la 2-1 gazdele puteau marca golul egalizator. În final de joc, Stoian a risipit emoții, închizând tabela la 3-1 pentru trupa bucureșteană.

Într-o declarație acordată gsp.ro, Tănase a explicat că simte mai multă dragoste din partea fanilor din provincie decât în București.

„Trei puncte importante, eram obligați să câștigăm. E bine că am obținut cele 3 puncte și acum ne focusăm pe meciul de campionat. Cei de la Bistrița au făcut un meci foarte bun, îi felicităm. Au dat totul. Nu i-am simțit agresivi, au jucat cum se joacă fotbal. E clar că gazonul nu a fost în cea mai bună stare, dar am jucat și pe terenuri mai rele”, a spus Tănase.

Întrebat cum a fost atmosfera la Bistrița, golgeterul FCSB a răspuns: „E clar că oamenii erau dornici să aibă parte de un meci în nocturnă. Dar am fost și noi adversarii, era clar că se umple stadionul. Merită, sunt iubitori de fotbal și merită echipă în prima ligă. Da, chiar ne simțim mai iubiți în provincie decât la București!”.

Despre meciul din Cupă a vorbit și Mamadou Thiam, autor al unui gol: „A fost foarte dificil, pentru că terenul nu a fost foarte bun, dar este bine că am reușit să câștigăm. A fost un teren foarte complicat. Nu am observat la încălzire, dar când a început jocul am realizat că va fi dificil pe acest teren. Dar, cum spuneam, cel mai important este că am câștigat astăzi. Suntem foarte fericiți că am făcut-o.

Lotul FCSB este numeros. Sunt schimbări, trebuie să acceptăm asta și să mergem mai departe. În weekend, cu U Cluj, va fi un meci special pentru mine, pentru că toată lumea știe cât iubesc Clujul. Abia aștept ziua de sâmbătă”.

