27 oct. 2025, 11:51, Sport
După partida cu UTA, Florin Tănase a avut un discurs dur la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a vorbit despre faptul că jucătorul are o relație bună cu patronul echipei, Gigi Becali, și astfel omul de afaceri ar putea afla și detalii din cadrul echipei.

Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni, iar fratele acestuia, Victor, a intervenit și l-a desființat pe jucătorul de la FCSB.

Florin Tănase, deși a fost golgheter în campionatul românesc, nu a putut fi transferat la un club puternic din Europa și a ajuns până la urmă la Al Jazira.

„Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter. Și nu a fost să fie, am zis că nu ne-a mers împreună.

Ne-am mai întâlnit de atunci de nu știu câte ori, niciun fel de problemă, ne-am salutat. Dacă se ducea la Real Madrid ziceam «Doamne, ce am pierdut». Asta e, nici nu știu pe unde s-a dus. Dar nu contează asta. Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii.

De când a plecat din țară e expirat contractul. Cum adică, cu ce a ajuns rău Giovanni? Nu am înțeles. Îi este milă și de voi, că sunteți la emisiune? Este un tip milos. Dacă aveți probleme, vă duceți la el. Din milă vă ajută. E problema lui, e băiat tânăr. Nu e nicio reacție dură, doar o obrăznicie. Giovanni a spus că se aude povestea aia cu sifonul, nu că așa este. Vorbește lumea, cum vorbiți și voi.

Dacă e supărat, să rămână supărat, care e problema? Mă apuc eu să îl înveselesc pe Tănase? Se înveselește când bate penalty. Obraznic, în primul rând că e un om cu 45 de ani mai mare decât tine. Dacă voi considerați că e un om educat, problema voastră, eu nu cred.

Dacă voi credeți că știe matematică, de fapt ca să numeri îți trebuie aritmetică, nu neapărat matematică, că nu faci formule. Probabil le confundă. Nu mă mai întorc eu din străinătate că rămâne supărat el”, a declarat Victor Becali, la Iamsport.

