Țara care are cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată în lume. Mii de morți, milioane de persoane strămutate. Cum va arăta „dezordinea mondială” în 2026

Sudanul se află și la finalul lui 2025 în fruntea listei crizelor umanitare, pe măsură ce ciocnirile dintre părțile beligerante se intensifică într-un război civil care a ucis deja zeci de mii de oameni.

Clasamentul a fost publicat de către organizația umanitară International Rescue Committee (IRC) și redat de ertnews.gr.

Acesta este al treilea an consecutiv în care Sudanul se află în fruntea listei, care include cele 20 de țări cel mai expuse riscului de izbucnire a unor noi crize umanitare sau de agravare a celor existente.

„Ceea ce vede IRC pe teren nu este un accident tragic. Lumea nu pur și simplu eșuează în a răspunde la criză. Acțiunile și cuvintele o produc, o prelungesc și o recompensează”, a declarat directorul executiv al IRC, David Miliband, într-un comunicat .

„Amploarea crizei din Sudan , care ocupă primul loc în lista din acest an pentru al treilea an consecutiv și este acum cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată, este caracteristică acestei perturbări”, a adăugat el.

Războiul din Sudan a izbucnit în aprilie 2023 între armata regulată și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) paramilitare și a devenit acum cea mai gravă criză umanitară din lume. Mii de oameni au fost uciși și peste 12 milioane au fost strămutați, în timp ce lucrătorii umanitari nu au resursele necesare pentru a-i ajuta. Multe persoane strămutate au fost victime ale violenței, jafurilor și agresiunilor sexuale.

Conform listei IRC, pe locul al doilea în lista celor mai grave crize se află teritoriile palestiniene , urmate de Sudanul de Sud, Etiopia și Haiti .

„Lumea poate hrăni 9 miliarde de oameni, dar 43 de milioane de copii sunt subnutriți”

IRC a remarcat că, deși în situație de dezastru se află doar 12% din populația lumii, aceste țări în dificultate reprezintă 89% din populația lumii care are nevoie de ajutor umanitar. Organizația a adăugat că se preconizează că aceste țări vor găzdui peste jumătate din populația extrem de săracă a lumii până în 2029.

„Lumea poate hrăni 9 miliarde de oameni, dar 43 de milioane de copii sunt subnutriți. Niciodată nu a fost mai ușor să călătorești, dar 120 de milioane de refugiați și persoane strămutate nu pot să se întoarcă acasă.

Sărăcia a fost redusă în ultimii treizeci de ani, dar inegalitățile cresc rapid, iar cea mai mare inegalitate dintre toate este între persoanele născute în state stabile și cele născute în numărul tot mai mare de state aflate în conflict.

Energia curată nu a fost niciodată mai ieftină, dar țările cele mai sărace rămân în urmă în ceea ce privește toate măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Punctul de plecare este numărul de persoane care au nevoie de ajutor umanitar. Cei dintre dumneavoastră care urmăresc aceste date vor observa că cifra de 239 de milioane de persoane care au nevoie de ajutor umanitar este cu 70 de milioane mai mică decât cifra de anul trecut. Mi-aș dori ca acest lucru să se datoreze faptului că nevoile au scăzut sau au fost satisfăcute. Din păcate, nu este cazul.

La nivel global, cifrele privind nevoile umanitare sunt rușinoase:

Numărul conflictelor a atins un nivel record, iar acestea durează mai mult.

1,4 milioane de persoane se confruntă cu condiții catastrofale/asemănătoare foametei în 6 țări – cea mai mare cifră de la începutul înregistrărilor.

57 de țări se confruntă cu epidemii majore de rujeolă, iar cazurile de malarie au crescut cu 11 milioane.

Șocurile climatice au provocat strămutarea a 45 de milioane de persoane numai în 2024.

În același timp, reducerile prevăzute ale ajutorului în 2025 se ridică la peste 30 de miliarde de dolari.

Finanțarea umanitară globală a scăzut cu peste 50 % în ultimul an. Programele de salvare a vieților nu au fost scutite.

Se estimează că aceste reduceri vor cauza 1,8 milioane de decese în plus numai în 2025, dintre care 700.000 vor fi copii.

Drepturile și protecțiile fundamentale pentru cei mai vulnerabili sunt încălcate. Acest lucru este evident în cele 50.000 de decese civile înregistrate în 2024, peste 18 țări înregistrând peste 1.000 de decese legate de conflicte în 2025, cu un număr record de lucrători umanitari uciși în 2025.

Cel mai alarmant fapt este că, pe măsură ce lumea a devenit mai conectată, empatia a devenit mai divizată, iar pe măsură ce nevoile au crescut, sprijinul pentru ajutorul financiar a fost retras. În cele din urmă, acesta este aspectul care trebuie înțeles, abordat și inversat”, spune directorul executiv al IRC, David Miliband.

Celelalte țări de pe listă sunt Myanmar, Republica Democrată Congo, Mali, Burkina Faso, Liban, Afganistan, Camerun, Ciad, Columbia, Niger, Nigeria, Somalia, Siria, Ucraina și Yemen.

