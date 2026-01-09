Folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Specialiștii vorbesc deja de o amnezie digitală

Specialiștii au avertizat mereu că tehnologia ne face viața mai ușoară, dar și creierul mai leneş. În timp, folosirea excesivă a acesteia poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Astfel, cercetătorii vorbesc un fenomen nou apărut: amnezia digitală.

Practic, ne lăsăm telefoanele să țină minte tot în locul nostru, iar când memoria nu mai e folosită, aceasta începe să se piardă. Mai exact, tot ce stocăm pe telefoane, nu mai rămâne şi în creier.

„Neantrenându-ne memoria este afectată în bună măsură nu doar memoria de lucru, dar şi gândirea autonomă şi cea critică, pe de altă parte copiii sunt afectaţi tocmai pentru că nu-şi folosesc memoria aceasta de lungă durată, mai ales la capitolul «atenţie»”, spune Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti, potrivit observatornews.ro.

În acest context, cercetătorii germani au realizat un studiu care prevedea ca peste 10.000 de tineri să fie scoși la tablă. Tomografiile lor au arătat date şocante: creierul era atât de îmbătrânit, încât putea fi confundat cu cel al persoanele în vârstă diagnosticată cu Parkinson sau Alzheimer.

„Amnezia digitală este o afecțiune generalizată a creierelor noastre”, spune şi psihologul Liliana Hadji. „Avem o dovadă în plus că sistemele de inteligenţă artificială pot afecta gândirea autonomă şi în special gândirea critică”, adaugă Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti.

Experţii numesc telefoanele inteligente proteză digitală, care judecă în locul nostru… în timp ce mintea se atrofiază. Acelaşi studiu vine şi cu soluţii: pauza de 72 de ore de la telefon reactivează creierul.

„Dacă lucrăm cu copii, dacă suntem părinți, dacă avem copii în preajma, să-i încurajăm, să-i provocăm cât mai mult să gândească, să-și dezvolte gândirea critică, să memoreze, oferindu-le această explicație că la propriu dendritele, neuronii noștri se dezvoltă atunci când noi facem efort intelectual. Este foarte important să protejăm această capacitate umană de a gândi avansat”, mai spune Liliana Hadji, psiholog.

O altă cercetare, realizată în Marea Britanie, arată că aproape jumătate dintre adulţii care folosesc smartphone nu ştiu pe dinafară numărul de telefon al partenerului de viaţă si 71% dintre ei nu ştiu numerele de telefon ale copiilor lor.

Autorul mai recomandă:

Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului

Metoda scandinavă de somn face ravagii pe rețelele de socializare, dar funcționează cu adevărat? Verdictul cercetătorilor

Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice