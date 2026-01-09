Prima pagină » Actualitate » Folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Specialiștii vorbesc deja de o amnezie digitală

Folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Specialiștii vorbesc deja de o amnezie digitală

09 ian. 2026, 15:19, Actualitate
Folosirea excesivă a tehnologiei poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Specialiștii vorbesc deja de o amnezie digitală
FOTO - Caracter ilustrativ

Specialiștii au avertizat mereu că tehnologia ne face viața mai ușoară, dar și creierul mai leneş. În timp, folosirea excesivă a acesteia poate duce la afecţiuni grave ale creierului. Astfel, cercetătorii vorbesc un fenomen nou apărut: amnezia digitală.

Practic, ne lăsăm telefoanele să țină minte tot în locul nostru, iar când memoria nu mai e folosită, aceasta începe să se piardă. Mai exact, tot ce stocăm pe telefoane, nu mai rămâne şi în creier.

„Neantrenându-ne memoria este afectată în bună măsură nu doar memoria de lucru, dar şi gândirea autonomă şi cea critică, pe de altă parte copiii sunt afectaţi tocmai pentru că nu-şi folosesc memoria aceasta de lungă durată, mai ales la capitolul «atenţie»”, spune Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti, potrivit observatornews.ro.

În acest context, cercetătorii germani au realizat un studiu care prevedea ca peste 10.000 de tineri să fie scoși la tablă. Tomografiile lor au arătat date şocante: creierul era atât de îmbătrânit, încât putea fi confundat cu cel al persoanele în vârstă diagnosticată cu Parkinson sau Alzheimer.

„Amnezia digitală este o afecțiune generalizată a creierelor noastre”, spune şi psihologul Liliana Hadji.

„Avem o dovadă în plus că sistemele de inteligenţă artificială pot afecta gândirea autonomă şi în special gândirea critică”, adaugă Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea Bucureşti.

Experţii numesc telefoanele inteligente proteză digitală, care judecă în locul nostru… în timp ce mintea se atrofiază. Acelaşi studiu vine şi cu soluţii: pauza de 72 de ore de la telefon reactivează creierul.

Sursa foto – caracter ilustrativ: Profimedia

„Dacă lucrăm cu copii, dacă suntem părinți, dacă avem copii în preajma, să-i încurajăm, să-i provocăm cât mai mult să gândească, să-și dezvolte gândirea critică, să memoreze, oferindu-le această explicație că la propriu dendritele, neuronii noștri se dezvoltă atunci când noi facem efort intelectual. Este foarte important să protejăm această capacitate umană de a gândi avansat”, mai spune Liliana Hadji, psiholog.

O altă cercetare, realizată în Marea Britanie, arată că aproape jumătate dintre adulţii care folosesc smartphone nu ştiu pe dinafară numărul de telefon al partenerului de viaţă si 71% dintre ei nu ştiu numerele de telefon ale copiilor lor.

Autorul mai recomandă:

Cum afectează lipsa luminii calitatea somnului și bunăstarea. Medicii vin cu recomandări despre cum să treci de perioada întunecată a anului

Metoda scandinavă de somn face ravagii pe rețelele de socializare, dar funcționează cu adevărat? Verdictul cercetătorilor

Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice

Recomandarea video

Citește și

PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
AUTO O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
15:36
O șoferiţă din Alba Iulia a fost amendată cu 1.800 de lei, după ce a fost prinsă că circula cu un autoturism echipat cu anvelope de vară
CINEMA „Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026
15:17
„Stranger Things”, cel mai urmărit serial din istoria Netflix, a fost detronat. O miniserie cu 8 episoade a ajuns în top, acum, la începutul lui 2026
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
ACCIDENT Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
15:27
Un bărbat de 60 de ani a murit după ce a fost călcat pe trecerea de pietoni, în Bucureștii Noi
CONTROVERSĂ China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
15:08
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez

Cele mai noi

Trimite acest link pe