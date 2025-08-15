Fost consilier al lui Putin: „Trump, un DAR din ceruri pentru Rusia. Dacă nu valirificăm momentul, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”

Abbas Galliamov, fost scriitor de discursuri pentru Vladimir Putin, crede că întâlnirea dintre liderul rus și președintele american Donald Trump, programată astăzi în Alaska, ar putea aduce un armistițiu parțial în Ucraina. El avertizează însă că, dacă Moscova nu valorifică momentul, „noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”.

Într-un interviu acordat publicației Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România, Galliamov a vorbit cu o doză de optimism moderat despre summitul istoric din Alaska.

„Vă voi surprinde, dar măcar o dată nu sunt pesimist. Donald Trump este capabil să înfrângă încăpățânarea lui Vladimir Putin. Cu amestecul său caracteristic de amenințări și lingușiri, va încerca să-l convingă pe președintele rus «să nu-și dezamăgească un prieten» și, astfel, să oprească cumva războiul. S-ar putea chiar să reușească”, a spus Galliamov.

Posibil armistițiu aerian, nu încetare totală a focului

Fostul consilier al Kremlinului crede că summitul nu va duce la o oprire completă a luptelor, ci la un „armistițiu aerian” care ar putea exclude atacurile asupra zonelor din spatele frontului.

„Nu cred că nu va exista niciun rezultat. Ar fi un eșec prea mare pentru ambele părți”, a afirmat Galliamov, adăugând că dacă nu s-ar fi convenit deja asupra unui punct important, întâlnirea de la Anchorage nu ar fi avut loc.

„Un dar din ceruri” pentru Putin

Galliamov respinge ideea că Putin este deja câștigătorul negocierilor, avertizând că Rusia se confruntă cu o scădere periculoasă a resurselor economice.

„Rusia mai are încă o rezervă de rezistență, dar nu mai este la fel de substanțială. Dacă Trump începe să preseze serios, Rusia s-ar putea confrunta cu ceea ce Iranul experimentează deja: o țară inundată de petrol și gaze, dar care plânge de lipsa electricității. Resursele economice se epuizează, iar el începe să realizeze acest lucru”.

Potrivit analistului, Trump va încerca să impună propriile condiții: „Fie accepți condițiile mele, fie ne întâlnim și îmi explici de ce nu poți, și apoi vom găsi o modalitate de a ne descurca, pentru că m-am săturat să te salvez mereu”.

Galliamov consideră că liderul american îi poate oferi lui Putin concesii majore: neaderarea Ucrainei la NATO, recunoașterea Crimeei și a Donbasului, ridicarea sancțiunilor și acorduri economice avantajoase.

„Pentru Putin, Trump este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit, în niciun caz. Altfel, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată”, a conchis fostul consilier prezidențial.

Trump și Putin, față-n față

Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani, cu miza principală de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina.

Casa Albă a anunțat că summitul va începe la ora 10:00, ora României (19:00 GMT), în Anchorage, Alaska cu o întâlnire tête-à-tête între cei doi președinți, urmată de discuții extinse cu delegațiile oficiale și un prânz de lucru, potrivit Reuters.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au mai întâlnit anterior la summituri internaționale, însă acesta este primul dialog direct din noul mandat al liderului american și are loc într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și tensiuni majore între Occident și Rusia.

Negocieri directe pentru Ucraina

Scopul principal al summitului este discutarea termenilor unui potențial acord de pace în Ucraina. Trump a declarat că doar Rusia și Ucraina pot încheia acorduri finale, însă se așteaptă ca discuțiile să includă și subiecte precum controlul armamentului și cooperarea economică.

Vladimir Putin ar fi pregătit să revendice oficial regiunile Donețk și Luhansk, menținând controlul asupra Zaporojie și Herson, propuneri respinse anterior de Kiev. Donald Trump a sugerat posibilitatea unor „schimburi de teritorii”, dar a precizat că decizia finală aparține exclusiv lui Putin și lui Volodimir Zelenski.

Întâlnirea are loc pe fondul unor avertismente ferme din partea Washingtonului.

Miercuri, Trump a transmis că Putin trebuie să accepte un armistițiu sau va înfrunta „consecințe grave”. Totuși, președintele american a descris summitul drept o întâlnire „de sondare”, pentru a evalua disponibilitatea Moscovei la compromis.

Citește mai mult pe acest subiect:

ANALIZĂ Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa

Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”