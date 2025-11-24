Prima pagină » Actualitate » Fostul șef al spionajului românesc, neiertător cu noile planuri ale Guvernului Bolojan, de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor: „Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”

Mara Răducanu
24 nov. 2025, 13:32, Actualitate
Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului Extern de Informații, critică noile planuri ale guvernului Bolojan de a tăia cu 10% salariile militarilor, ale polițiștilor sau ale medicilor. Generalul ( r) spune că nu magistrații, nu medicii sau militarii au produs deficitul imens pe care țara îl are din cauza împrumuturilor. Fostul șef al SIE susține că tăcerea militarilor și a oamenilor din sistem a fost cumpărată cu promisiunea unor pensii decente.

„Noi îți luăm drepturile, tu îți dai viața dacă va fi nevoie”

Generalul (r) a mai precizat, în legătură cu această situație că, în condițiile legislației actuale, militarii activi nu se pot apăra, deoarece nu pot face grevă, nu pot ieși în stradă și nu pot se pot organiza sindical.

„Nu se pot exprima. Nu pot răspunde public când sunt jigniți. Statul le-a cerut să renunțe la libertăți fundamentale în schimbul unui contract ferm: noi îți luăm drepturile, tu îți dai viața dacă va fi nevoie, accepți că nu îți putem da un salariu pe măsură, nu îți putem compensa cu “libere” faptul că ești la dispoziție 24/7, dar îți garantăm o pensie decentă.” Astăzi, exact cei care au garantat acel contract îl calcă în picioare fără rușine. Știind bine că militarii nu se pot apăra. Singurii care mai pot vorbi sunt rezerviștii — iar pe aceștia îi reducem imediat la tăcere cu eticheta murdară: vă apărați pensiile ”speciale”, a precizat Silviu Predoiu, într-un interviu pentru Aleph News.

„Bătaia de joc la adresa militarilor nu a început ieri în România și, din păcate, nici nu se va opri mâine”

„Mereu altcineva decât politicienii trebuie găsit vinovat pentru problemele țării. Chiar prim-ministrul Bolojan ne-a explicat doct că noi, ca țară, ne-am împrumutat 200 de miliarde de euro și continuăm și astăzi să o facem, luând câte 20 – 30 de miliarde anual. Așa, în bloc: militari, magistrați, profesori, medici, studenți, pensionari – noi, nu ei, nu politicienii. Niciodată ei! Ei nu greșesc. Ei doar semnează, cheltuiesc, se pozează, se salvează. Iar mulțimea trebuie să aibă în cine arunca pietre, pentru ca privilegiile și incompetența lor să rămână în siguranță, bine camuflate în spatele cuvintelor mari:„echitate”, „reforme”, „interes național.”

Echitatea de care vorbesc Bolojan, Kelemen, Fritz și yes-menii din jurul lor ar trebui să înceapă cu prima zi de serviciu, nu cu prima zi de pensie. Ar trebui să înceapă cu drepturile pe care militarii și, parțial, magistratii le au suspendate sau restricționate. Ar trebui să înceapă cu orele lucrate suplimentar, niciodată plătite, rareori compensate. Cu riscurile. Cu condițiile în care se muncește”, a explicat Silviu Predoiu.

„Este timpul ca această bătaie de joc să se oprească”

„Nu poți construi securitatea românilor — despre care se vorbește atât de pompos în Strategia de Apărare Națională — pe umilirea celor care o asigură. Nu poți proclama „respect pentru uniformă” și în același timp să transformi militarii în țapii ispășitori de serviciu pentru găurile făcute de politicieni în buget, în instituții și în încrederea publică„, spune Predoiu pe Facebook.

