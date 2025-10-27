FOTO. Anamaria Frerentz REGRETĂ că nu are copii. ”Pot oricând să adopt”

Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a mărturisit că regretă că nu are copii. Artista nu exclude adopția.



Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o căsnicie de scurtă durată cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în anul 2019. Cântăreața se pregătește de nunta cu Douglas, eveniment pe care ar dori să-l organizeze anul viitor.

Anamaria Ferentz a mărturisit, pentru revista Viva, că regretă că nu a devenit mămică. Chiar dacă nu are copii biologici, artista ia în calcul să înfieze.

Anamaria Frerentz regretă că nu are copii. ”Rolul de mamă mi se potrivește ca o mănușă”

”Am iubit acești copii(n.r. ai actualului său partener, Douglas) de prima dată de când i-am cunoscut. Eu am iubit copiii toată viața. Și animalele. Așa că rolul de mamă mi se potrivește ca o mănușă. Uneori regret că nu am făcut și eu un copil, alteori nu… Pot oricând să adopt, ceea ce mi se pare cel mai minunat lucru și cel mai dificil”, a declarat Anamaria Ferentz.

Artista a explicat și cum își încarcă bateriile atunci când se simte epuizată:

”Deja toți ai casei știu când am nevoie de o pauză, se vede de departe pe fața mea. Norocul meu este că am învățat să cer spațiu și ori își fac ei de lucru, și mă lasă singură în spațiul meu, ori plec eu câteva zile în LA sau la casa de la munte. Eu am întotdeauna nevoie de echilibru și mi-l creez”.