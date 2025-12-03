Prima pagină » Actualitate » Andreea Esca, dezvăluiri din culise. Ce face înainte de la intra în direct

03 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre cariera sa la TV și a spus și ce face înainte de a intra în direct la jurnal.

Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI.

În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.

Vedeta a vorbit despre cariera sa în televiziune într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Andreea Esca, dezvăluiri din culise. ”Mă așez cu două minute înainte… chiar și mai puțin. Iubesc adrenalina aceea”

”Cu 5 minute înainte, sunt încă în cabina de make-up. Mă așez cu două minute înainte… chiar și mai puțin. Iubesc adrenalina aceea. Când intru pe holișorul întunecat, care duce în platou, o să râdeți, dar și acum mă gândesc ce norocoasă sunt că îmi place atât de mult ceea ce fac, și după atâția zeci de ani. În alte seri, pur și simplu îmi spun în minte, cu drag, ca înainte de un meci la care pleci cu gândul să-l câștigi, știind în același timp că faci parte din echipa campioană: „Hai să facem și jurnalul ăsta”.

Îmi place să mă distrez și să mă motivez în capul meu. Și, și mai mult, îmi place să câștig cu echipa mea! Echipa Știrilor PRO TV. Pentru că asta simt, fără pic de modestie: că suntem o gașcă foarte mișto! Când muncim, nu ne stă nimic în cale și facem asta cu un super drive, iar când ne distrăm, nu ne întrece nimeni nici acolo. Tocim pantofii și rămânem fără voci. Toți. Împreună. Și pentru că ai adus vorba de somnul de frumusețe… a rămas valabil, din 95 încoace. Dorm aproximativ 40 de minute, la un moment dat, în timpul zilei”, a explicat Andreea Esca.

Întrebată cum reușește să își păstreze energia și aibă aceeași pasiune pentru ceea ce face după atâția ani, Andreea Esca a răspuns:

”Chirurgii cum operează zeci de ani? Și aia e mult, mult mai greu. Sigur că mă încarc cu poveștile triste, dar reușesc să le depozitez apoi undeva sau să le găsesc o rezolvare, dacă e cazul, și o iau de la capăt. Pentru că informațiile trebuie să ajungă în continuare la oameni. Asta e profesia mea. Povestesc mereu de mama, care, când a aflat că aș vrea să prezint jurnalul, mi-a spus să nu uit că este ca și cum aș fi o balerină sau un actor de teatru, care are spectacol zilnic, la o oră fixă.

Așa ca să mă pregătesc, ca orice problemă ar apărea în viața mea personală să nu îmi afecteze prestația publică, pentru că pe telespectatori nu îi interesează prin ce treci tu. Nu e problema lor. Ei au „plătit bilet ca să vadă „spectacolul în cea mai bună variantă. E treaba ta cum faci. Cu siguranță, acea discuție a cântărit mult pentru mine”.

