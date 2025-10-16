Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cât de mult a ajutat-o FRUMUSEȚEA în carieră pe Andreea Raicu. ”Dar a trebuit să muncesc dublu”

16 oct. 2025, 17:30, Actualitate
 Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a spus ât de mult a ajutat-o frumusețea în cariera sa. ”Dar a trebuit să muncesc dublu” , a afirmat vedeta.

Andreea Raicu este o apariție care atrage imediat atenția. Are un trup fără cusur, este frumoasă și elegantă.

Despre cât de mult i-a folosit frumusețea de-a lungul carierei a vorbit vedeta pentru revista Viva.

”Eu am avut grijă de corpul meu dintotdeauna – mănânc sănătos, fac mișcare, dorm cât pot de bine – dar, la fel de mult, am avut grijă de partea emoțională. Am lucrat mult cu mine, am adus liniște, acceptare și împăcare acolo unde era nevoie. Cred că tocmai această armonie interioară este ceea ce se vede acum și ce face ca frumusețea să aibă un alt fel de strălucire decât în anii trecuți – poate mai puțin despre perfecțiune și mai mult despre autenticitate. Și, ca să fiu sinceră până la capăt, e meritul geneticii pe de-o parte, dar și rezultatul anilor de terapie, al meditației și, bineînțeles, al smoothie-urilor verzi pe care le beau cu religiozitate”, a declarat Andreea Raicu.

”Frumusețea, pentru mine, a fost și blessing, și curse (n. r. și binecuvântare, și blestem). M-a ajutat mult la început de drum, mi-a deschis uși și mi-a făcut munca mai vizibilă. Dar a trebuit să muncesc dublu – când ești considerată frumoasă, uneori trebuie să muncești mai mult ca oamenii să vadă și dincolo de chipul frumos. Mă bucură mult că percepția se schimbă – sunt atât de multe femei frumoase și extrem de capabile, încât lumea începe să vadă dincolo de aparențe fără să mai pună etichete. Partea bună este că, atunci când ajungi să știi cine ești și să ai încredere în tine, lucrurile se așază și se schimbă complet”, a mai spus aceasta.

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în TV

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. De-a lungul carierei sale în televiziune, Andreea Raicu a a moderat numeroase emisiuni TV, dar și reality show-uri de succes precum „Big Brother”, „Megastar” sau „Miss Fata de la țară”.

În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie.

