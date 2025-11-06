Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă. ”Mama s-a gândit să fac o MESERIE să fac bani”

06 nov. 2025, 15:30, Actualitate
Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce profesii a practicat înainte de a deveni cunoscută. ”Mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani”, a spus vedeta.

Înainte de a ajunge la TV, Gina Pistol a avut alte meserii.

Aceasta a terminat Școala de Arte și Meserii, profesia sa fiind de optician. De asemenea, a lucrat la un xerox, dar și la un magazin de articole sportive.

Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă. ”Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe”

”Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și pe vremuri când făceam eu practică șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe”, a detaliat Gina Pistol la podcastul ”Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu, potrivit click.ro.


”Eu pe la 17 ani am început să muncesc și ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine! Mi-au povestit unii: „Când eram eu mai mic ce mai veneam la tine! Luam de la toți colegii care aveau nevoie de copii și veneam la tine și mă uitam la tine ce frumoasă erai și foarte respectuoasă”. Și am lucrat și la un magazin cu articole sportive”, a adăugat vedeta.

Gina Pistol a prezentat mai multe show-uri TV

Gina Pistol are o carieră de succes în TV. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, de la Antena 1. În prezent, Gina Pistol este prezentatoarea show-ului culinar ”Masterchef”, de la Pro TV, unde jurați sunt Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

În ceea ce privește viața personală, Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.

