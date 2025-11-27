FOTO. Ce calități apreciază Loredana Groza la un bărbat. ”Exteriorul poate fi extrem de ÎNȘELĂTOR, ca să nu zic altceva”

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a explicat ce calități apreciaă cel mai mult la un bărbat. ”Exteriorul poate fi extrem de înșelător”, a afirmat artista.



Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat tendințelor muzicale, dar și cu colaborările neașteptate.

Loredana Groza a acordat un interviu pentru revista Viva unde, printre altele, a dezvăluit și care sunt acele calități pe care ea le apreciază la un bărbat.

Ce calități apreciază Loredana Groza la un bărbat. ”Cred că am ajuns la momentul în viață în care văd prin el și îmi dau seama imediat din ce stofă e făcut”

”Când eram puștoaică, eram atrasă doar de bărbații foarte frumoși. Dacă se poate, și blonzi cu ochi albaștri — ăsta era genul meu. Și mi-am dat seama, în timp, că de multe ori exteriorul poate fi extrem de înșelător, ca să nu zic altceva. Și ne luăm prea mult după aspectul fizic. Cred că am ajuns la momentul în viață în care văd prin el și îmi dau seama imediat din ce stofă e făcut”, a detaliat Loredana Groza.

”Și cred că un bărbat trebuie să fie matur, trebuie să fie în același timp și copilăros, trebuie să aibă simțul răspunderii, trebuie să-și asume și să fie un stâlp pentru o femeie, indiferent de situație. Și nu femeia, stâlpul pe care el să se sprijine, pentru că în continuare cred că masculinitatea este ceva de care orice femeie are nevoie. Suntem Yin și Yang, nu putem să trăim fără această energie masculină. Dar, în același timp, îmi plac și bărbații care au sensibilitate, care au emoție, care nu sunt niște… fiare sălbatice, ca să zic așa. Cred că bărbatul ăsta nu există”, a adăugat artista.