FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ”

Marea campioană la canotaj Elisabeta Lipă, în vârstă de 61 de ani, a explicat ce îi place să facă atunci când are puțin timp liber.



Elisabeta Lipă este una dintre cele mai titrate sportive din lume. A devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz cucerite într-o perioadă de 20 de ani. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX. Din 2009, Elisabeta Lipă este președintele Federației Române de Canotaj.

Elisabeta Lipă a condus Agenţia Naţională pentru Sport, instituție ce a înlocuit Ministerul Sportului.

În plan personal, Elisabeta Lipă are un mariaj de aproape 40 de ani cu Cornel Lipă, împreună cu care are un fiu – Dragoș.

Elisabeta Lipă are un program extrem de încărcat șoi nu prea are timp liber, după cum a declarat pentru revista Viva. Cu toate acestea, atunci când poate, merge la teatru, la film și la petreceri.

Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Viața este făcută și din a te distra, a te simți bine”

”Nu. Nu mai am timp liber”, a mărturisit Elisabeta Lipă.

”La un teatru mai merg, pentru că am prieteni care nu mă lasă să nu vin… Foarte rar, ce-i drept, pentru că eu circul prin țară. Îmi place să mă duc și la un teatru, să mă duc și la un film, să mă duc la un restaurant cu prietenii, să mă duc la o nuntă, să mă duc la un botez, să mă duc la o aniversare… Pentru că viața nu este făcută doar din muncă. Viața este făcută și din a te distra, a te simți bine. Important este să știi să le îmbini”, a explicat fosta mare sportivă de performanță.