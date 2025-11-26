Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ”

FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ”

26 nov. 2025, 17:30, Actualitate
FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ”
Galerie Foto 11
Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport

Marea campioană la canotaj Elisabeta Lipă, în vârstă de 61 de ani, a explicat ce îi place să facă atunci când are puțin timp liber.

Elisabeta Lipă este una dintre cele mai titrate sportive din lume. A devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz cucerite într-o perioadă de 20 de ani. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX. Din 2009, Elisabeta Lipă este președintele Federației Române de Canotaj.

Elisabeta Lipă a condus Agenţia Naţională pentru Sport, instituție ce a înlocuit Ministerul Sportului.

În plan personal, Elisabeta Lipă are un mariaj de aproape 40 de ani cu Cornel Lipă, împreună cu care are un fiu – Dragoș.

Elisabeta Lipă are un program extrem de încărcat șoi nu prea are timp liber, după cum a declarat pentru revista Viva. Cu toate acestea, atunci când poate, merge la teatru, la film și la petreceri.

Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Viața este făcută și din a te distra, a te simți bine”

”Nu. Nu mai am timp liber”, a mărturisit Elisabeta Lipă.

”La un teatru mai merg, pentru că am prieteni care nu mă lasă să nu vin… Foarte rar, ce-i drept, pentru că eu circul prin țară. Îmi place să mă duc și la un teatru, să mă duc și la un film, să mă duc la un restaurant cu prietenii, să mă duc la o nuntă, să mă duc la un botez, să mă duc la o aniversare… Pentru că viața nu este făcută doar din muncă. Viața este făcută și din a te distra, a te simți bine. Important este să știi să le îmbini”, a explicat fosta mare sportivă de performanță.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
18:20
Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
FLASH NEWS Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
17:45
Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
FLASH NEWS Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani
17:08
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani
ACTUALITATE Povestea tinerei de 24 de ani care a renunțat la tot și a devenit bonă în Elveția. Câți bani câștigă și economisește
17:03
Povestea tinerei de 24 de ani care a renunțat la tot și a devenit bonă în Elveția. Câți bani câștigă și economisește
VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un remediu antic chinezesc pe bază de plante ar putea îmbunătăți fertilitatea
TEHNOLOGIE HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
19:13
HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
EXCLUSIV Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
18:42
Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
NEWS ALERT Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat
18:26
Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat