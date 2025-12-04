Prima pagină » Actualitate » Ce greutate are Ozana Barabancea. ”Am slăbit 37 de kilograme”

04 dec. 2025, 17:30, Actualitate
Ozana Barabancea, în vârstă de 55 de ani, arată impecabil. Artista a slăbit foarte mult. Aceasta a dezvăluit câte kilograme are acum.

În ultima vreme, Ozana Barabancea a trecut printr-o schimbare radicală de look. Aceasta a slăbit și afișează o siluetă demnă de invidiat.

Artista a dezvăluit, pentru revista Viva, câte kilograme a reușit să dea jos.

”Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă 2 kilograme și apoi încep să mă mențin”, a explicat Ozana Barabancea.

”Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali”, a adăugat aceasta.

Ozana Barabancea a fost căsătorită și are doi copii

Ozana Barabancea este o apreciată artistă lirică. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, prezentată de Alina Pușcaș și Pepe.

În plan personal, Ozana Barabancea a fost căsătorită cu Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat. Din mariajul cu acesta, Ozana Barabancea are doi copii, un băiat care se numește Andrew și o fată, Gloria.

