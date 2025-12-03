Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Sunt după mine cu caserola”

Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, își dorește să țină tot postul Crăicunului. Artista a explicat ce alimentație are în această perioadă.

Postul Crăciunului a început anul acesta în data de 14 noiembrie și se va termina în data de 24 decembrie.

Alexandra Ungureanu și-a propus să țină toată perioada de post.

Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Îmi este și foame întruna”

”Am intrat în post, Dumnezeu să mă ajute îl țin pe tot. Îmi este și foame întruna. Uite și acum, e ora 12, și mi-e foame. Eu dimineața nu prea mănânc, dar acum de când am intrat în post, mâncând numai semințe. Sunt după mine cu caserola, cu fructe, cu semințe, cu nuci. Uite de exemplu, luni după o zi întreagă de filmare, mi-am făcut o lipie cu pastă de măsline, roșii uscate, un pic de humus. Sunt bune, de ce nu?!”, a spus Alexandra Ungureanu pentru click.ro.

”Chiar am avut o perioadă în care am exagerat un pic cu carnea înainte de post. Eu nu sunt o mare consumatoare de carne, nu mănânc în fiecare zi, dar s-a nimerit de am mâncat un pic mai mult, și porc, și brânzică, preferata mea brânzica de capră. Așa că-i binevenit postul acesta”, a mai declarat artista.

Alexandra Ungureanu se iubește cu Adrian Gagea

Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.