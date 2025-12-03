Prima pagină » Actualitate » Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Sunt după mine cu caserola”

Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Sunt după mine cu caserola”

03 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Sunt după mine cu caserola”
Galerie Foto 12
Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului

Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, își dorește să țină tot postul Crăicunului. Artista a explicat ce alimentație are în această perioadă.

 Postul Crăciunului a început anul acesta în data de 14 noiembrie și se va termina în data de 24 decembrie.

Alexandra Ungureanu și-a propus să țină toată perioada de post.

Ce mănâncă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului. ”Îmi este și foame întruna”

”Am intrat în post, Dumnezeu să mă ajute îl țin pe tot. Îmi este și foame întruna. Uite și acum, e ora 12, și mi-e foame. Eu dimineața nu prea mănânc, dar acum de când am intrat în post, mâncând numai semințe. Sunt după mine cu caserola, cu fructe, cu semințe, cu nuci. Uite de exemplu, luni după o zi întreagă de filmare, mi-am făcut o lipie cu pastă de măsline, roșii uscate, un pic de humus. Sunt bune, de ce nu?!”, a spus Alexandra Ungureanu pentru click.ro.

”Chiar am avut o perioadă în care am exagerat un pic cu carnea înainte de post. Eu nu sunt o mare consumatoare de carne, nu mănânc în fiecare zi, dar s-a nimerit de am mâncat un pic mai mult, și porc, și brânzică, preferata mea brânzica de capră. Așa că-i binevenit postul acesta”, a mai declarat artista.

Alexandra Ungureanu se iubește cu Adrian Gagea

Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.

Câștigătoarea de la emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, are o relație sentimentală cu Adrian Gagea.

 

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
14:59
Justiția este în doliu. O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după pensionare, la doar 49 de ani
ACTUALITATE Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
14:48
Top 100 de orașe din Italia, în privința calității vieții, de la Milano la Siracuza. Diferențe enorme între Nord și Sud
TURISM Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
14:06
Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”
HOROSCOP Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
13:53
Zodiile care cunosc iubirea adevărată la final de 2025. Dragostea mult aşteptată ajunge în viaţa lor
EXCLUSIV Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
13:31
Criza Apei riscă să degenereze într-o majoră Criză Medicală! Scenariu negru pentru urgențe. Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Sănătății aruncă săgeți către colega de Guvern Diana Buzoianu. „Ministerul Mediului bâjbâie. Am făcut o celulă de urgență”
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Faima îți poate scurta viața. Ce a descoperit un studiu recent?
FLASH NEWS Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”
15:02
Nicușor Dan îl apără pe Moșteanu în scandalul diplomelor: „Sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă”
HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
15:00
Horoscop 4 decembrie 2025. Capricornii fac primul pas în relație
JUSTIȚIE Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
14:53
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților
CONTROVERSĂ Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
14:34
Criza Apei. Ministerul Energiei: „Problema vine de la Ministerul Mediului, e o lipsă de colaborare cu noi”
SCANDALOS Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
14:32
Nicușor Dan sfidează România și ne transmite că nu e adevărat ce vedem când ne uităm la clipul electoral în care joacă alături de Drulă. USR folosește ostentativ imaginea președintelui și angajează campanii online plătite cu acesta
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri

Cele mai noi