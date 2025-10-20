FOTO. Ce spune Oana Roman despre viața sa AMOROASĂ. ”Să fiu circumspectă”

Oana Roman a oferit detalii despre viața sa sentimentală. Aceasta a mărturisit că își dorește să fie mai atentă înainte de a intra într-o relație.



Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fetiță, Maria Isabela. La sfârșitul anului 2020, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit. Cei doi au divorțat oficial la notar în data de 15 februarie 2021. Ulterior, însă, cei doi s-au afișat din ce în ce mai des împreună și și-au reluat relația. În data de 26 ianuarie 2023, Oana Roman a anunțat că s-a separat definitiv de Marius Elisei.

Oana Roman a vorbit despre viața sa semntimentală din prezent într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Ce spune Oana Roman despre viața sa amoroasă. ”Nu că nu ar exista pretendenți”

”Nu există nimeni în viața mea și nici nu-mi doresc să existe prea curând. Nu că nu ar exista pretendenți, dar nu este un subiect la care să mă gândesc, pentru că trebuie să fiu foarte atentă de data aceasta, să fiu circumspectă, să iau lucrurile cu calm și cu foarte multă răbdare”, a declarat Oana Roman.



Aceasta a vorbit și despre mariajul dureros pe care l-a avut cu Marius Elisei:

”Era extrem de greu, traumatizant și că nu reușeam să închei, pentru că el nu dorea să plece. Nu reușeam să mă înțeleg deloc cu el. Abuzul emoțional a fost foarte mare. Am fost supusă la un abuz emoțional foarte mare. Nu numai eu, ci și Isa și mama. Atât timp cât mama a stat cu noi în casă, la rândul ei a fost supusă la un abuz emoțional și psihic din cauza lui, pentru că avea o atitudine foarte urâtă la adresa ei. Vorbea foarte urât la adresa ei și eu trebuia să gestionez această situație, mai ales că era perioada de pandemie și nici măcar nu puteam să plecăm din casă, și a fost foarte greu. Urmele care rămân după o relație atât de toxică sunt foarte mari. Trec foarte greu și a trebuit să fac foarte mult timp terapie ca să reușesc să mă echilibrez cumva. Nu cred că m-am echilibrat 100% nici acum și, cumva, este un proces care continuă încă”.