23 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Ce stil de VIAȚĂ a adoptat Alin Oprea. ”Ascult mereu corpul”
Cântărețul Alin Oprea, în vârstă de 53 de ani, a spus ce stil de viață are pentru a fi în formă. ”Ascult mereu corpul”, a afirmat artistul.

Alin Oprea este într-o formă fizică foarte bună. Acesta a adoptat un stil de viață foarte sănătos.

Artistul a spus, pentru click.ro, că nu ține o dietă strictă, însă a scos mai multe produse din alimentația sa.

”Am renunțat complet la zahăr, carne roșie și alimente procesate. Aleg mâncarea curată — pește, legume, fructe și superalimente naturale. Nu urmez nicio dietă strictă, ci ascult mereu corpul. El știe mai bine decât mintea ce are nevoie. Cred că trupul are o inteligență proprie, mult superioară acțiunii conștiente, iar semnalele pe care ni le trimite sunt cel mai sincer ghid al echilibrului interior”, a detaliat Alin Oprea.

”Oricât de greu a fost, când am înțeles că trupul este un Templu al Conștiinței în care Dumnezeu a vărsat o picătură de suflet și nu un instrument al egoului, totul a devenit posibil”, a mai declarat artistul.

Alin Oprea, la a doua căsnicie

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție.  Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

