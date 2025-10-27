FOTO. Cum își îngrijește TENUL Geanina Ilieș. ”Tradiționale învățate de la bunica”

Geanina Ilieș, în vârstă de 39 de ani, a explicat cum își îngrijește tenul. Deși apelează la tratamente moderne, folosește și măști pe care le-a învățat de la bunica sa.



Geanina Ilieș acordă foarte mare atenție îngrijirii pielii. Vedeta s-a confruntat cu o sensibilitate a pielii în adolescență.

Prezentatoarea TV a spus, pentru spynews.ro, ce rutină de îngrijire a tenului are.

Cum își îngrijește tenul Geanina Ilieș. ”M-am tratat, m-am autoeducat pe partea de îngrijire medicală pentru ten”

”Am avut un ten sensibil spre acneic, am lucrat cu această problemă, m-am tratat, m-am autoeducat pe partea de îngrijire medicală pentru ten! Merg o dată pe lună la cosmetică și fac tratamente corespunzătoare tipului meu de ten, mai ales că mă și machiez aproape zilnic pentru jurnal, iar atunci porii sunt oarecum încărcați”, a detaliat Geanina Ilieș.

”Cred că partea aceasta tradițională contează mult mai mult la mine decât alte proceduri pe care le pot face! Important este ca tenul să fie foarte curat înainte de toate! Fie că sunt măștile acelea tradiționale învățate de la bunica, fie gomajul pe care l-am învățat de la ea, cu cafea ori cu mălai”, a adăugat aceasta.

Geanina Ilieș are un copil

Geanina Ilieș a fost prezentatoare a show-ului ”Gospodar fără pereche”, de la postul de televiziune Pro TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars.