FOTO. Din trecutul lui chef Alexandru Sautner. ”Pe la 14 ani, în vacanța de vară, copiii mergeau în tabere, iar eu la MUNCĂ”

Chef Alexandru Sautner a povestit amănunte mai puțin cunoscute din trecutul său. Acesta a muncit de la vârsta de 14 ani.



Chef Alexandru Sautner este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

În ceea ce privește viața personală, chef Alexandru Sautner este căsătorit cu Flavia, împreună cu care are o fiică, Emma. Din mariajul anterior, acesta mai are doi copii – Constantin și Ana, care locuiesc în Germania.

Chef Alexandru Sautner a povestit lucruri mai puțin știute din trecutul său într-un interviu pentru okmagazine. ro.

Din trecutul lui chef Alexandru Sautner. ”Fosta soacră a girat cu casa ei din Germania și era cât pe-aci să pierd casa”

”Consider că am avut cea mai frumoasă copilărie din lume. Am trăit la țară și nu-mi dădeam sama de neajunsurile pe care le aveam. Și mă simțeam fericit. Mă duceam ba la pescuit, culegeam corcodușe pentru praștie, făceam toate prostiile posibile și nu mă plictiseam. (…) A existat și-o parte tristă a perioadei care-a urmat după copilărie și-o să mă emoționez când vorbesc despre asta. Pe la 14 ani, în vacanța de vară, copiii mergeau în tabere, iar eu la muncă. Pentru o zi de muncă luam 50 de lei, dar cum vara zilele sunt lungi, începeai dimineața la 7 și terminai seara la 8-9.

Când te întorceai, erai rupt de muncă și de soare. Cred că asta a fost partea cea mai importantă din dezvoltarea mea, pentru că lucrurile astea m-a ambiționat atât de tare, încât…

Mi-am zis: eu vreau să reușesc în viață! Nici acum nu-mi dau seama de unde s-a iscat această voință, pentru că eram un copil simplu, dintr-o familie simplă, dintr-un sat uitat de lume în care nimeni nu venea să spună cum este în Germania sau America sau cum este să ai bani. Cred că a fost bine așa, pentru că neajunsurile câteodată te învață, pentru că îți descoperi o capacitate pe care nu știai c-o ai. Satisfacția cea mai mare e că mi-am câștigat totul singur”, a spus chef Alexandru Sautner.

Acesta a vorbit și despre parioada în care a emigrat în Germania:

”Eu am fost la Liceul economic, la secția de alimentație publică. Am fost întrebați ce alegem: să fim ospătari sau să lucrăm în bucătărie. Am ales bucătăria. Iar când am emigrat în Germania, la 21 de ani, am lucrat tot în bucătărie. Am trecut de la spălat vase, la făcut pizza, apoi la gătit. După ce-am învățat cât de cât meseria, s-a născut în mine altă ambiție: să-mi deschid restaurantul meu. Era o nebunie, n-aveam nici bani, nici nimic. Am învățat de toate tocmai pentru ca, atunci când îmi deschid restaurantul, să nu depind de nimeni.

În februarie 1998, mi-am deschis primul restaurant, lângă Stuttgart. Acolo am preluat un restaurant care nu mai mergea foarte bine, era practic în faliment. Am scos tot din el, am făcut un concept total nou, inclusiv meniul. Voiam ca lumea să mănânce ce le dau eu. Un an mi-a mers foarte greu, făcusem și credit, fosta soacră a girat cu casa ei din Germania și era cât pe-aci să pierd casa. M-am împrumutat în altă parte, dar eu tot nu am schimbat meniul”.