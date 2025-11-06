Prima pagină » Actualitate » FOTO. Meniul lui Dan Negru. ”Mă FERESC de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”

06 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Prezentatorul TV Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a explicat ce meniu are. Acesta a afirmat că se ferește de mâncărurile moderne.

Dan Negru a dat detalii despre stilul său de viață pentru click.ro. Acesta a mărturisit că ocolește tot ce înseamnă mâncare modernă.

”Eu mă feresc de mâncarea modernă, cool. Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”, a adirmat Dan Negru.

Prezentatorul TV a afirmat că nu are probleme cu greutatea, însă a dezvăluit că în perioada în care realiza Revelioanele slăbea cateva kilograme pentru că nu mânca nimic:

”Am avut tabieturile mele, pe care le-am păstrat în cei 20 de ani la Revelioane. De exemplu, nu am probleme cu greutatea, dar, după cele trei zile în care filmam Revelionul, slăbeam între trei şi cinci kilograme pentru că nu mâncam aproape nimic. Beam numai ceai negru în zilele de filmări pentru Revelioane. E poate cea mai bună cură de slăbire: Revelion plus ceai negru şi dai jos trei până la cinci kilograme. E reţetă pe care o am de 20 de ani. Soția mea, Codruța, îmi pregătea în zilele acelea ceai negru. Sunt un mare băutor de ceaiuri, iar în perioada filmărilor de Revelion făceam exces de ceaiuri”.

Dan Negru, carieră impresionantă la TV

În urmă cu ceva timp, după foarte mulți ani, prezentatorul de televiziune Dan Negru a renunțat la colaborarea cu postul de televiziune Antena 1. La postul respectiv, Dan Negru a moderat show-uri care s-au bucurat de mare succes la public.

Ulterior, Dan Negru a apărut la postul de televiziune Kanal D. Dan Negru prezintă un quiz show la Kanal D. Este vorba despre ”Jocul cuvintelor”. De asemenea, tot la Kanal D, Dan Negru moderează emisiunea “Tu urmezi”(numele formatului original: “Next One”), dar și ”The Floor”.

În plan personal, Dan Negru este căsătorit de foarte mulți ani cu Codruța, care este medic stomatolog. Cuplul are doi copii, Dara și Bogdan.

