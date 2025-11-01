Prima pagină » Actualitate » Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”

01 nov. 2025, 11:29, Actualitate
foto ilustrativa:

Fotografia de mediu a anului 2025” este o fotografie rară: un curcubeu complet, în formă de cerc, surprins deasupra unui lac din China.

Astfel, în ediția aniversară, a zecea, a competiției Weather Photographer of the Year, fotograful chinez Geshuang Chen, alături de Shuchang Dong, a câștigat marele premiu pentru o imagine inedita ce surprinde un curcubeu complet, perfect circular, deasupra lacului Lugu, în provincia Yunnan din China.

De asemenea, la competiția, organizată de Royal Meteorological Society, au participat peste 4.000 de fotografii din 84 de țări. Juriul a selectat această imagine știgătoare pentru capturarea unui fenomen meteorologic rar și pentru compoziția sa impecabilă. Concursul a fost deschis fotografilor amatori și profesioniștilor din întreaga lume.

Cu toate că curcubeiele sunt un fenomen familiar, curcubeiele complete, circulare, sunt mult mai rare. De la nivelul solului, jumătatea inferioară a cercului este, de obicei, ascunsă sub orizont. Dar, privit de la mare altitudine, cu soarele în spate și ploaia în față, tot cercul devine vizibil.

sursa foto: www.rmets.org/

sursa foto: www.rmets.org/

Fiecare privitor vede lumina sub un unghi ușor diferit, astfel că fiecare curcubeu este unic pentru persoana care îl observă. Acest fapt face ca fotografia lui Chen să fie cu atât mai specială: nu e doar o imagine rară a unui curcubeu complet, ci și un moment de aliniere perfectă, în care mica insulă din mijlocul lacului se înacdrează exact în centrul cercului colorat.

De precizat este și că, o noutate a ediției din acest an a fost introducerea premiului Climate Award, premiu care a fost câștigat de Jonah Lange din Statele Unite, pentru o imagine dramatică a unei furtuni de praf în vestul Texasului.

