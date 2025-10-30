Discuțiile dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping au durat aproximativ o oră și 40 de minute. La final, președintele american a afirmat că s-au luat numeroase decizii, dar nu a oferit prea multe detalii. Un acord comercial va fi semnat ulterior.

„Avem o înțelegere și cred că în scurt timp vom semna un acord comercial. Vom avea o înțelegere valabilă doar pentru un an, pe care o vom extinde ulterior.”

Principalele puncte discutate în întâlnire

China va cumpăra cantități mari de boabe de soia, iar Statele Unite au fost de acord să reducă tarifele comerciale cu 10% după ce chinezii au acceptat să colaboreze cu partea americană pentru combaterea traficului cu fentanil.

Discuția despre tarifele asupra vaselor comerciale chineze a fost amânată, iar cele două state au convenit ca exportul de cipuri și pământuri rare să continue. China a fost, de asemenea, de acord că va începe procesul de achiziționare a energiei americane. „Ar putea avea loc o tranzacție la scară foarte mare privind achiziționarea de petrol și gaze din Marele Stat Alaska”, anunță Donald Trump pe Truth Social.

Ucraina a fost pe agenda discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping

Și Uucraina a fost pe agenda discuțiilor, unde s-a vorbit mult despre acest subiect, spune Trump. Președintele american nu a oferit prea multe detalii dar a subliniat că, la finalul discuției, s-a ajuns la concluzia că Rusia și Ucraina sunt blocate în conflict, fără perspective clare de pace. „Câteodată trebiue să îi lași să se lupte”, spune Trump.

De la începutul celui de-al doilea mandat de președinte, Trump și Xi Jinping au mai vorbit la telefon de 3 ori, iar ultima întrevedere dintre cei doi a avut loc în 2019.

Xi Jinping vrea și el o „China Great Again”

„Având în vedere condițiile noastre naționale diferite, nu suntem întotdeauna de acord. Este normal ca cele două economii principale ale lumii să aibă fricțiuni din când în când. Am considerat întotdeauna că dezvoltarea Chinei merge mână în mână cu viziunea de a face America din nou măreață”, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping.

Bazele discuțiilor au fost stabilite cu câteva zile înainte de întâlnirea oficială, atunci când echipele economice și ale Statelor Unite și Chinei au ajuns la un consens de bază cu privire la abordarea principalelor probleme dintre cele două țări.

„Negociatorii Chinei și SUA au ajuns la un consens de bază privind rezolvarea principalelor probleme și au realizat progrese încurajatoare”, a declarat Xi Jinping.

La negocieri au fost prezenți, pe lângă cei doi președinți, șeful de cabinet al președintelui chinez, Wang Yi și consilierul său principal, Cai Qi, viceministrul afacerilor externe, Ma Zhaoxu și vicepremierul Chinei, He Lifeng. La partea îndepărtată a mesei chinezilor s-au aflat președintele principalei agenții de planificare a Chinei, Zheng Shanjie, și Wang Wengtao, ministrul comerțului.

De partea americană, Donald Trump a fost flancat de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul trezoreriei, Scott Bessnet, reprezentantul comerțului Jamieson Greer, secretarul comerțului, Howard Lutnik, ambasadorul SUA în China, David Purdue și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wilies.

