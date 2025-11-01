Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile

01 nov. 2025, 11:00, Știri externe
Pentru președintele american Donald Trump, vizita de cinci zile prin Asia s-a transformat într-un adevărat „basm“. Deși în Statele Unite, mișcarea „Fără Regi” împotriva președinției sale pare să ia amploare, Trump a fost tratat ca atare timp de aproape o săptămână și a plecat acasă inclusiv cu o replică a unei coroane antice de aur.

Liderii japonezi, coreeni și chinezi par să fi știut rețeta exactă pentru a-l câștiga pe republican de partea lor: tobe răsunătoare, echipament de golf, medalii de aur și un miting cu soldații americani chiar pe un portavion.

„Să merg cu limuzina numită „Bestia“, cu acei oameni foarte puternici care purtau arme cu aspect foarte violent, a fost ceva special”, a spus Trump după ce a fost primit în Coreea de Sud cu o ceremonie fastuoasă, cu toboșari și soldați înarmați. „Nu cred că am mai văzut vreodată așa ceva.”

Donald Trump în Malaezia

Călătoria liderului de la Casa Albă a început în Kuala Lumpur, în Malaezia, unde a participat la Summitul ASEAN – al Națiunilor din Asia de Sud-Est. Înainte de asta, însă, președintele a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de peste 100 de dansatori tradiţionali chiar pe aeroport. Aici, Trump a ieșit pe pistă în pași de dans.

Tot duminică, Trump a semnat un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice. La plecare, președintele Statelor Unite a fost condus către AirForce One tot cu un alai de dansatori.

Trump ajunge în Japonia

Vizita lui Trump a continuat la Tokyo, unde a întâlnit-o pe Sanae Takaichi, prim-ministrul nou ales și prima femeie care a deținut acest rol în Japonia. Aceasta din urmă i-a organizat o recepție fastuoasă lui Trump la Palatul Akasaka. Unul dintre punctele culminante ale ceremoniei a fost, însă, un cadou simbolic menit să întărească relațiile de prietenie și strategice dintre țări.

Takaichi i-a oferit lui Trump o crosă de golf care i-a aparținut lui Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, precum și o geantă de golf cu autograful campionului japonez Hideki Matsuyama, de care liderul american a fost încântat.

Președintele Trump și prim-ministrul japonez Takaichi au fost fotografiați, ulterior, în timp ce urmăreau World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball.

Acuzată că a încercat să-l îmbuneze pe Trump cu orice preț, prima femeie premier a Japoniei a anunțat inclusiv că îl va nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Republicanul a semnat și aici un acord privind pământurile rare. Apoi, cei doi au parafat acordul comercial care include impunerea de către Statele Unite a unui tarif de 15% asupra importurilor din Japonia, inclusiv a industriei auto.

Trump a făcut spectacol la baza navală Yokosuka

Donald Trump le-a oferit apoi trupelor americane din Japonia un spectacol de neuitat. Republicanul a efectuat o aterizare dramatică la bordul portavionului USS Washington.

În imaginile care au făcut deja înconjurul internetului, Trump poate fi văzut cum coboară dintr-un lift gigantic, însoțit doar de avioane de vânătoare și rachete de mari dimensiuni.

Din ceremonie nu putea să lipsească nici coregrafia ”YMCA”, cântecul preferat al președintelui.

Trump, întâlnire cu împăratul

Cu o seară înainte să ajungă la Akasaka, Trump a fost adus cu un elicopter pentru a se întâlni cu împăratul Naruhito la Palatul Imperial. Ultima lor înâlnire a fost în 2019, la scurt timp după ce Naruhito a urcat pe tron, devenind primul demnitar străin invitat la palat.

Investiții de sute de miliarde în America

Tot din Japonia, Trump a anunțat o investiție uriașă în America. Un grup de companii s-au angajat să investească aproape 500 de miliarde de dolari în State în domenii precum cel al energei nucleare, sectorul semiconductorilor, construcții și infrastructurii de inteligență artificială.

Coreea de Sud, ultima oprire a lui Trump

Președintele american a sosit miercuri dimineață în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său asiatic, unde a fost întâmpinat pe aeroport cu onoruri militare, o fanfară care a interpretat melodia „YMCA” și o salvă de tunuri.

În semn de apreciere pentru rolul său de „făuritor al păcii” în Peninsula Coreeană, președintele Lee Jae Myung i-a oferit lui Trump „Marea Cruce Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud, și o replică a coroanei de aur Cheonmachong, un simbol al dinastiei Silla.

Trump, întâlnire cu Xi Jinping în Coreea de Sud

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit, la o bază militară din Coreea de Sud, cu omologul său chinez, Xi Jinping. A fost prima întâlnire a celor doi din 2019, în primul mandat al liderului de la Casa Albă și a durat aproximativ o oră și 40 de minute.

„A fost, în opinia mea, o întâlnire genială, extraordinară”, a spus Donald Trump la bordul avionului prezidențial Air Force One, care îl ducea spre Washington după discuţiile cu Xi Jinping.

Restricțiile privind exporturile Chinei de metale rare vor fi ridicate, a mai spus Donald Trump, care a mai anunţat reducerea taxelor vamale pentru importurile din China în Statele Unite de la 57% la 47%.

La rândul său, China a fost de acord să suspende pentru un an controlul său asupra exporturilor de metale rare, anunțate la începutul lunii.

Potrivit Jurnaliștilor de la The New York Times, președintele a aterizat înapoi pe pământ american joi după-amiază. În timp ce coloana prezidențială se îndepărta de Air Force One, asistenții se chinuiau să coboare pe scările din spate ale aeronavei o cutie grea, învelită în material auriu. Era cam de dimensiunea cutiei în care se afla noua sa coroană.

