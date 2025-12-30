Prima pagină » Actualitate » Fotografii apărute post-mortem în cazul din Sibiu ridică întrebări-cheie. Femeia cercetată ar fi urmărit și alte beneficii patrimoniale

Fotografii apărute post-mortem în cazul din Sibiu ridică întrebări-cheie. Femeia cercetată ar fi urmărit și alte beneficii patrimoniale

30 dec. 2025, 08:24, Actualitate
Fotografii apărute post-mortem în cazul din Sibiu ridică întrebări-cheie. Femeia cercetată ar fi urmărit și alte beneficii patrimoniale
Codruța Notar a fost omorâtă de propria fiică. Foto: Social-media.

Apar informații noi în dosarul care a zguduit opinia publică. Ies la iveală detalii tulburătoare despre comportamentul femeii de 38 de ani din Sibiu, suspectată în cazul morții mamei sale, petrecută în vara lui 2024. De la tranzacții imobiliare făcute în grabă până la apariții în destinații exclusiviste, tabloul conturat de procurori ridică tot mai multe semne de întrebare.

Potrivit datelor din anchetă, moartea femeii de 59 de ani nu ar fi fost un eveniment întâmplător. Procurorii vorbesc despre o acțiune gândită din timp, în care ar fi fost implicată și o a doua persoană, o asistentă medicală, apropiată a fiicei. Victimei i-ar fi fost administrate substanțe cu efect sedativ, în mai multe etape, cu scopul de a crea aparența unui deces natural.

Mama suspectei era o persoană activă profesional și extrem de bine poziționată financiar. Expert contabil cunoscut în Sibiu, deținea o firmă cu mai mulți angajați și era implicată în afaceri din domeniul imobiliar și al serviciilor administrative, cu venituri anuale consistente

Viață de lux și vacanțe exotice, în timp ce dosarul era în lucru

După deces, comportamentul fiicei a atras atenția autorităților. La scurt timp, aceasta a intrat în posesia moștenirii și a început să vândă mai multe proprietăți: un apartament din București, precum și o casă și un apartament din Sibiu. Ulterior, femeia s-a mutat în Dubai.

În paralel cu desfășurarea anchetei în România, ea publica imagini din Dubai Marina, anunță CANCAN, surprinsă în decoruri exclusiviste, din zgârie-nori cu vedere panoramică asupra orașului. Fotografii și clipuri realizate după moartea mamei au fost făcute publice și au stârnit reacții puternice, mai ales în lipsa oricărei aparente stări de doliu.

Mai mult, femeia a distribuit online imagini din ultima vacanță petrecută alături de mama sa și cei doi copii, în Laponia, dar și dintr-o altă escapadă ulterioară, în Thailanda. Pe plan personal, aceasta se afla în plin proces de divorț și într-o dispută legală pentru majorarea pensiei alimentare, iar după decesul mamei a apărut și un nou interes succesoral, fiind inclusă într-un alt dosar de moștenire. 

