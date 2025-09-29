Fragmente de dronă, descoperite în zona canalului Șontea, din județul Tulcea. Anunțul MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost informat, luni, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de astăzi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării”, a transmis instituția.

FOTO: Profimedia

