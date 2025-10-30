Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței

Noi detalii în ancheta morții Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean din Buzău. Moartea subită a femeii de 37 de ani a stârnit numeroase controverse, iar fratele acesteia a iești și a spus adevărul.

Moartea subită a Ștefaniei Szbano a lăsat în urmă multă tristețe, dar și multe întrebări fără răspuns. Oamenii, revoltați de această pierdere, au lansat mai multe ipoteze despre motivele care ar putea să stea în spatele tragediei.

Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea

După o zi de la decesul medicului, o informație importantă a ieșit la iveală. Fratele Ștefaniei le-ar fi povestit anchetatorilor că aceasta trăia doar pentru a munci, fiind foarte solicitată de funcția pe care o deținea. Mai mult, ea s-ar fi plâns la el că nu mai poate îndura această presiune.

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici.”, ar fi spus bărbatul, potrivit Cancan.

Trupul neînsuflețit al femeii va fi supus necropsiei. Familia Ștefaniei a solicitat ca la autopsie să asiste și un medic independent. De asemenea, se va efectua și un examen toxologic ale cărui rezultate vor ajunge peste câteva zile.

Anchetă în desfășurare după moartea medicului

Ancheta se află în plină desfășurare pentru stabilirea exactă a cauzei morții. Nu este exclusă nicio variantă.

„Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită după toate analizele. Nu excludem nicio variantă”, au precizat surse din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Sursă din interiorul spitalului susțin că – pentru a face față epuizării – doctorița și-ar fi administrat de mai multe ori sedative puternice, practică pe care ar fi făcut-o și cu o seară înainte de a fi găsită fără viață. Femeia le-ar fi cerut colegilor propofol, un anestezic care încetinește ritmul cardiac și care, dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal. E aceeași substanță injectabilă care l-ar fi ucis pe Michael Jackson.

Recomandările autorului: