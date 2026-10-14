Fritz și conducerea Primăriei Timișoara, investigați de DNA pentru deturnare de fonduri – surse

Procurorii DNA Timișoara au deschis un dosar penal privind operațiunile financiare derulate de Primăria Timișoara, în perioada în care instituția era condusă de Dominic Fritz (USR), pentru a evita falimentul companiei de termoficare Colterm.

În cadrul anchetei, procurorii au solicitat municipalității informații referitoare la zece angajați, printre care se numără și viceprimarul Ruben Lațcău (USR), au precizat aceleași surse, notează G4media.

Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 – 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei, scrie antena3.ro.

Ce spune DNA

”La data de 03.08.2026 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara sub numărul 45/18/P/2026 procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de organele de urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet, din care rezultă că persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au cauzat o pagubă bugetului ”COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA în valoare de 67.840.130 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru bugetul UAT Timișoara.

De asemenea, prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, se arată în ordonanța de predare înscrisuri a DNA către Primăria Timișoara.

Dosarul, care este deschis in rem (vizează deocamdată fapte și nu persoane), are legătură cu operațiunile financiare de salvare a companiei Colterm cu ajutorul unor subvenții de la Ministerul Dezvoltării, potrivit informațiilor G4Media.

DNA Timișoara a mai deschis în 2021 un dosar similar la Colterm, care l-a vizat atunci pe viceprimarul Ruben Lațcău, dar dosarul a fost clasat în 2023.