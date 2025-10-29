Prima pagină » Actualitate » Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA

Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA

29 oct. 2025, 10:48, Actualitate
Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix.

Filmul A House of Dynamite”, de pe Netflix, imaginează răspunsul unui atac nuclear iminent asupra SUA, în contextul în care sistemul lor de apărare antirachetă eșuează, fapt care a provocat nemulțumiri la Pentagon.

Am prezentat doar adevărul”, a spus regizoarea Kathryn Bigelow, potrivit Hollywood Reporter.

Astfel, Pentagonul este nemulțumit de modul în care Kathryn Bigelow descrie sistemul de apărare antirachetă al SUA în noul său film, denumit A House of Dynamiyte”. Thrillerul urmărește cele 18 minute care urmează lansării unei rachete nucleare asupra SUA, în vreme ce oficialii se întrec în a stabili cine este responsabil și cum să răspundă.

La un moment dat, în film, secretarul Apărării, interpretat de Jared Harris, se plânge că actualele sisteme de apărare antirachetă au numai 50% șanse de a intercepta o rachetă, în ciuda prețului lor de 50 de miliarde de dolari, descrie acțiunea independent.co.uk.

Într-un memorandum intern al Agenției de Apărare Antirachetă (MDA), obținut de Bloomberg și datat 16 octombrie, agenția afirmă , deși filmul subliniază faptul descurajarea poate eșua, ceea ce întărește necesitatea unui sistem activ de apărare antirachetă națională”, reprezentarea sa fictivă minimizează, totodată, capacitățile SUA.

Interceptorii fictivi din film își ratează ținta și înțelegem acest lucru este menit fie o parte captivantă a dramei destinate divertismentului publicului”, dar rezultatele testelor din lumea reală „spun o poveste cu totul diferită”, se arată în memorandum.

Un al personaj din film, și anume, consilierul adjunct pentru securitate națională, interpretat de Gabriel Basso, estimează cifra la 61%. Aceasta se bazează pe date din teste controlate”, a spus scenaristul filmului, Noah Oppenheim, pentru The Atlantic.

„Deci, vă puteți imagina, acestea sunt în cele mai bune circumstanțe. Mulți dintre oamenii cu care am vorbit au considerat 61% sunt foarte generoși în ceea ce privește sistemul pe care îl avem. După cum menționăm în film, există mai puțin de 50 de astfel de interceptări terestre în arsenalul nostru, așa , chiar dacă ar funcționa perfect, nu avem o mulțime de ele disponibile pentru utilizare.”

Într-o declarație pentru Bloomberg News, Pentagonul a afirmat că nu a fost consultat cu privire la film, care „nu reflectă opiniile sau prioritățile acestei administrații”. Acesta a precizat sistemul rămâne o componentă esențială a strategiei noastre naționale de apărare, asigurând siguranța și securitatea poporului american și a aliaților noștri”.

Regizoarea Kathryn Bigelow a răspuns criticilor Pentagonului: „Eu doar spun adevărul”.

Pur și simplu spun adevărul. Totul se rezumă la realism și autenticitate. La fel și cu Zero Dark Thirty și la fel și cu Hurt Locker chiar dacă Hurt Locker a fost evident o operă de ficțiune, iar aceasta este o operă de ficțiune

Pentru mine, acestea sunt lucrări care se bazează puternic pe realism. Inviti un public, zicem, pe platforma de luptă a STRATCOM. Acesta este un loc care nu este ușor accesibil, așa vrei fie autentic și sincer. Acesta este scopul meu și cred l-am atins.

„Am tendința încep filmele cu o întrebare, sau cu siguranță am făcut-o recent. Cu Hurt Locker, întrebarea era: Care este metodologia insurecției din Irak și a celei mai sângeroase părți a războiului? În Zero Dark Thirty, de ce a durat 10 ani să-l găsim pe Osama Bin Laden? În acesta, filmul în sine pune o întrebare la care apoi îi oferă publicului oportunitatea de a răspunde„, a spus Kathryn Bigelow.

„Kathryn și cu mine ne-am dorit ca filmul invite publicul se lase mai încântat la final, fără ofere cuiva o ușurință sau încheie filmul cu o plecăciune.

Am vrut instigăm reflecția și conversația și amândoi îi mulțumim mult celor de la Netflix pentru i-a permis lui Kathryn facă filmul pe care și l-a imaginat de la bun început. Având în vedere că finalul îi determină pe oameni vorbească mai mult despre acest subiect, este exact ceea ce speram„, a spus şi scenaristul Noah Oppenheim.

